Faceless написав:Ні, це ознака того, що супермаркет не в пішій доступності, туди треба їхати. Або ще й працює до 18 як в багатьох країнах Європи і не працює по вихідних, тому затаритися треба надовго.UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side.
Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни.
Бетон хватить популяризувати бідність.
Це не добре і не погано, це просто особливості локації
Нефіга подібного.
Після початку війни я ліквідовував запаси в холодильниках громадян Японії.
Інші харчові традиції.
Після роботи зайти в маркет купити ковбаси з хлібом це взагалі не їх стиль.
Корейці взагалі для нас інопланетяни.
Раціон корейця та українця схожі лише деякими овочами та фруктами.
В них для ферментованих продуктів окремий тип холодильників випускають.