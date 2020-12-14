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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11745117461174711748
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:19

  Faceless написав:
UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side.
Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни.
Бетон хватить популяризувати бідність.
Ні, це ознака того, що супермаркет не в пішій доступності, туди треба їхати. Або ще й працює до 18 як в багатьох країнах Європи і не працює по вихідних, тому затаритися треба надовго.
Це не добре і не погано, це просто особливості локації

Нефіга подібного.
Після початку війни я ліквідовував запаси в холодильниках громадян Японії.
Інші харчові традиції.
Після роботи зайти в маркет купити ковбаси з хлібом це взагалі не їх стиль.
Корейці взагалі для нас інопланетяни.
Раціон корейця та українця схожі лише деякими овочами та фруктами.
В них для ферментованих продуктів окремий тип холодильників випускають.
UA
 
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  #<1 ... 11745117461174711748
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