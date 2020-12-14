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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 кві, 2024 00:19
Faceless написав:
UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side.
Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни.
Бетон хватить популяризувати бідність.
Ні, це ознака того, що супермаркет не в пішій доступності, туди треба їхати. Або ще й працює до 18 як в багатьох країнах Європи і не працює по вихідних, тому затаритися треба надовго.
Це не добре і не погано, це просто особливості локації
Нефіга подібного.
Після початку війни я ліквідовував запаси в холодильниках громадян Японії.
Інші харчові традиції.
Після роботи зайти в маркет купити ковбаси з хлібом це взагалі не їх стиль.
Корейці взагалі для нас інопланетяни.
Раціон корейця та українця схожі лише деякими овочами та фруктами.
В них для ферментованих продуктів окремий тип холодильників випускають.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 03:02
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.
Что тут хорошего?
Не надо ляля.
"Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра.
Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр.
Кому что надо тот то и купит.
Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон?
У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать?
По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.
ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон)
почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут:
"магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"
у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?
речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее
Емкость, да, изготовлена ввиде канистры.
Кстати, очень удобно.
Я в Киеве задалбывался с тетрапаковскими 2л пакетами яготинского.
Еще и подтекали периодически. и места в холодильнике дофига занимали.
С канистрой проще - крышка откручивается и закручивается, места в холодильнике (на полке) занимает меньше, НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ (как было не один раз, 2л начатый пакет Яготинского очень неустойчив по сравнению с квадратной в плане галлоновой канистрой).
И опять не надо ляля.
Я в Киеве покупал Моршинскую в 6л бутылях, тут такого нет.
Те-же самые галлоновые канистры.
Магазины, конечно, есть не в каждом "селе".
Так и в Украине есть села, куда раздолбанная газель с хлебом раз в 2 недели приезжает.
В крупных городах, так-же как и в Украинских больших городах, магазы на каждом шагу.
От меня в доступности 2-10 минут находится 6 супермаркетов в которые я хожу и куча маленьких магазинчиков, в которые не хожу. Например, многим нравится магазинчик с грузинским названием, где готовят грузинские хлеба, мясо и тд.
Мало того, тут еще в каждой аптеке можно купить не только лекарства, но и продукты, игрущки, косметику, открытки и еще хз сколько всего.
И я уж не говорю, что народ тут так разленился, что по магазинам многие не ходят - заказывают онлайн. Привезут хоть в далекое село. Холодное упаковывают в термоупаковку - от таких термопакетов, которые еще в Украине застали, до пенопластовых ящиков с пакетами замороженного геля.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 03:09
UA написав: Faceless написав:
UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side.
Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни.
Бетон хватить популяризувати бідність.
Ні, це ознака того, що супермаркет не в пішій доступності, туди треба їхати. Або ще й працює до 18 як в багатьох країнах Європи і не працює по вихідних, тому затаритися треба надовго.
Це не добре і не погано, це просто особливості локації
Нефіга подібного.
Після початку війни я ліквідовував запаси в холодильниках громадян Японії.
Інші харчові традиції.
Після роботи зайти в маркет купити ковбаси з хлібом це взагалі не їх стиль.
Корейці взагалі для нас інопланетяни.
Раціон корейця та українця схожі лише деякими овочами та фруктами.
В них для ферментованих продуктів окремий тип холодильників випускають.
+1
В Корее нет (по крайней мере не было когда я там был) тортов (с трудом можно было найти в локациях для иностранцев, например в окрестностях американской военной базы), сыров - они не переносят этот запах.
Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести.
Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 06:52
Каністри з молоком, кімчі без соуса, риба без анчоуса)))
Дешевій все ближче і стукає в двері все голосніше.
Невже ніхто не бачить і не чує?
"❗️ Атакована енергетична інфраструктура у Київській, Харківській, Запорізькій, Львівській областях , - Галущенко
рф також аакувала дві теплоелектростанції ДТЕК. Обладнання підприємств серйозно пошкоджене."
Любителям верхніх і середніх поверхів 25-поверхових суперхрущів - варто напружитись.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 11 кві, 2024 07:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 07:08
Frant написав:
Невже ніхто не бачить і не чує?
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