Додано: Чет 11 кві, 2024 03:02

Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав: Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.

В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.



Что тут хорошего? Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.Что тут хорошего?



Не надо ляля.

"Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра.

Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр.

Кому что надо тот то и купит.

Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон?

У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать?

По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки. Не надо ляля."Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра.Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр.Кому что надо тот то и купит.Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон?У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать?По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.



ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон)

почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут:

"магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"



у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?



речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее



ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон)почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут:"магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее

Емкость, да, изготовлена ввиде канистры.Кстати, очень удобно.Я в Киеве задалбывался с тетрапаковскими 2л пакетами яготинского.Еще и подтекали периодически. и места в холодильнике дофига занимали.С канистрой проще - крышка откручивается и закручивается, места в холодильнике (на полке) занимает меньше, НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ (как было не один раз, 2л начатый пакет Яготинского очень неустойчив по сравнению с квадратной в плане галлоновой канистрой).И опять не надо ляля.Я в Киеве покупал Моршинскую в 6л бутылях, тут такого нет.Те-же самые галлоновые канистры.Магазины, конечно, есть не в каждом "селе".Так и в Украине есть села, куда раздолбанная газель с хлебом раз в 2 недели приезжает.В крупных городах, так-же как и в Украинских больших городах, магазы на каждом шагу.От меня в доступности 2-10 минут находится 6 супермаркетов в которые я хожу и куча маленьких магазинчиков, в которые не хожу. Например, многим нравится магазинчик с грузинским названием, где готовят грузинские хлеба, мясо и тд.Мало того, тут еще в каждой аптеке можно купить не только лекарства, но и продукты, игрущки, косметику, открытки и еще хз сколько всего.И я уж не говорю, что народ тут так разленился, что по магазинам многие не ходят - заказывают онлайн. Привезут хоть в далекое село. Холодное упаковывают в термоупаковку - от таких термопакетов, которые еще в Украине застали, до пенопластовых ящиков с пакетами замороженного геля.