Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії. В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.
Что тут хорошего?
Не надо ляля. "Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра. Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр. Кому что надо тот то и купит. Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон? У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать? По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.
ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон) почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут: "магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"
у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?
речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее
Емкость, да, изготовлена ввиде канистры. Кстати, очень удобно. Я в Киеве задалбывался с тетрапаковскими 2л пакетами яготинского. Еще и подтекали периодически. и места в холодильнике дофига занимали. С канистрой проще - крышка откручивается и закручивается, места в холодильнике (на полке) занимает меньше, НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ (как было не один раз, 2л начатый пакет Яготинского очень неустойчив по сравнению с квадратной в плане галлоновой канистрой). И опять не надо ляля. Я в Киеве покупал Моршинскую в 6л бутылях, тут такого нет. Те-же самые галлоновые канистры. Магазины, конечно, есть не в каждом "селе". Так и в Украине есть села, куда раздолбанная газель с хлебом раз в 2 недели приезжает. В крупных городах, так-же как и в Украинских больших городах, магазы на каждом шагу. От меня в доступности 2-10 минут находится 6 супермаркетов в которые я хожу и куча маленьких магазинчиков, в которые не хожу. Например, многим нравится магазинчик с грузинским названием, где готовят грузинские хлеба, мясо и тд. Мало того, тут еще в каждой аптеке можно купить не только лекарства, но и продукты, игрущки, косметику, открытки и еще хз сколько всего. И я уж не говорю, что народ тут так разленился, что по магазинам многие не ходят - заказывают онлайн. Привезут хоть в далекое село. Холодное упаковывают в термоупаковку - от таких термопакетов, которые еще в Украине застали, до пенопластовых ящиков с пакетами замороженного геля.
UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side. Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни. Бетон хватить популяризувати бідність.
Ні, це ознака того, що супермаркет не в пішій доступності, туди треба їхати. Або ще й працює до 18 як в багатьох країнах Європи і не працює по вихідних, тому затаритися треба надовго. Це не добре і не погано, це просто особливості локації
Нефіга подібного. Після початку війни я ліквідовував запаси в холодильниках громадян Японії. Інші харчові традиції. Після роботи зайти в маркет купити ковбаси з хлібом це взагалі не їх стиль. Корейці взагалі для нас інопланетяни. Раціон корейця та українця схожі лише деякими овочами та фруктами. В них для ферментованих продуктів окремий тип холодильників випускають.
+1 В Корее нет (по крайней мере не было когда я там был) тортов (с трудом можно было найти в локациях для иностранцев, например в окрестностях американской военной базы), сыров - они не переносят этот запах. Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести. Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.
Frant написав:Знову потужні прильоти по українській енергетиці. У відповідь - тиша. Зелена ватна влада реально не може налагодити масове виробництво зброї на підземних заводах. Непосильне завдання для українських управлінців.
Тому восени і зимою будемо без електроенергії. Тому верхні і середні поверхи суперхрущів - ціни повинні просісти. Оренди - точно.
У кого південна сторона, треба вже зараз замислитись про сонячні панелі, як аварійну опцію, хоча б для гаджетів.
rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести. Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.
rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести. Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.