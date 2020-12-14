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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11746117471174811749>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 03:09

  UA написав:
  Faceless написав:
UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side.
Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни.
Бетон хватить популяризувати бідність.
Ні, це ознака того, що супермаркет не в пішій доступності, туди треба їхати. Або ще й працює до 18 як в багатьох країнах Європи і не працює по вихідних, тому затаритися треба надовго.
Це не добре і не погано, це просто особливості локації

Нефіга подібного.
Після початку війни я ліквідовував запаси в холодильниках громадян Японії.
Інші харчові традиції.
Після роботи зайти в маркет купити ковбаси з хлібом це взагалі не їх стиль.
Корейці взагалі для нас інопланетяни.
Раціон корейця та українця схожі лише деякими овочами та фруктами.
В них для ферментованих продуктів окремий тип холодильників випускають.


+1
В Корее нет (по крайней мере не было когда я там был) тортов (с трудом можно было найти в локациях для иностранцев, например в окрестностях американской военной базы), сыров - они не переносят этот запах.
Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести.
Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 09:50

  Frant написав:Знову потужні прильоти по українській енергетиці.
У відповідь - тиша.
Зелена ватна влада реально не може налагодити масове виробництво зброї на підземних заводах. Непосильне завдання для українських управлінців.

Тому восени і зимою будемо без електроенергії.
Тому верхні і середні поверхи суперхрущів - ціни повинні просісти.
Оренди - точно.

У кого південна сторона, треба вже зараз замислитись про сонячні панелі, як аварійну опцію, хоча б для гаджетів.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 09:54

  rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести.
Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.

https://rozetka.com.ua/382016016/p382016016/
Цей також "не гострий"?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:00

  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести.
Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.

https://rozetka.com.ua/382016016/p382016016/
Цей також "не гострий"?

То соус для приготування Кімчі

Якщо хочете скуштувати
https://rozetka.com.ua/ua/363194619/p363194619/
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тут вже корейську кухню обговорюють?)
Краще обговорити майбутню мобілізацію та нашу енергетику
Хєрові в мене передчуття - такі ж як на початку 2022(
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:16

  cherchiltank написав:Тут вже корейську кухню обговорюють?)
Краще обговорити майбутню мобілізацію та нашу енергетику
Хєрові в мене передчуття - такі ж як на початку 2022(

В мене інші передчуття
Гостра фаза війни закінчитеся через два - три тижні.
Можете роздрукувати та в рамочці повісити :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:37

  UA написав:
  cherchiltank написав:Тут вже корейську кухню обговорюють?)
Краще обговорити майбутню мобілізацію та нашу енергетику
Хєрові в мене передчуття - такі ж як на початку 2022(

В мене інші передчуття
Гостра фаза війни закінчитеся через два - три тижні.
Можете роздрукувати та в рамочці повісити :mrgreen:

Погоджусь. Пдри перестали рахувати ракети - намагаються нанести максимальне ураження поки ще можуть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Завязывайте пить.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:23

  cherchiltank написав:Тут вже корейську кухню обговорюють?)
Краще обговорити майбутню мобілізацію та нашу енергетику
Хєрові в мене передчуття - такі ж як на початку 2022(


переплыть Тису уже кажется не такой уж плохой идеей
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:41

  UA написав:
  cherchiltank написав:Тут вже корейську кухню обговорюють?)
Краще обговорити майбутню мобілізацію та нашу енергетику
Хєрові в мене передчуття - такі ж як на початку 2022(

В мене інші передчуття
Гостра фаза війни закінчитеся через два - три тижні.
Можете роздрукувати та в рамочці повісити :mrgreen:

Поки ватна зелена команда при владі - нічого хорошого тут не буде.
Дерибан все більший, останнім часом. Ціни на елітну нерухомість тримаються - а там вклад корупційної складової не те що 50%, а всі 90%.

Українська управлінська їліта - може лише збувати те, що було зроблено до неї.
Щось збудувати своє чи захистити від посягань чужаків - не може.
Проте народ голосує за клоунів і циркачів.
"Хоть поржем!"
"Да какая разніца!"
"Вайни нє будєт"
Frant
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