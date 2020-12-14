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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11746117471174811749
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Трипільська тес- все, це офіційно
Що думаєте панове?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:06

  cherchiltank написав:Трипільська тес- все, це офіційно
Що думаєте панове?

зима будет тяжелой
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:21

  cherchiltank написав:Трипільська тес- все, це офіційно
Що думаєте панове?

дуваю, что думать нужно было кого выбирали
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:29

  Примат написав:
  cherchiltank написав:Трипільська тес- все, це офіційно
Що думаєте панове?

дуваю, что думать нужно было кого выбирали

А с другой стороны, каменный век меня устраивает. Кто сильнее, того и еда и вино ну и женщины
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:30

  cherchiltank написав:Трипільська тес- все, це офіційно
Що думаєте панове?

Думаю, що відповідальних за будівництво захисних споруд треба спорядити вогнепальною і відправити на штурм посадки.
https://ampbiz.censor.net/news/3438347/ ... entrenergo
Востаннє редагувалось gonchik74 в Чет 11 кві, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:32

  Бетон написав:
  Примат написав:
  cherchiltank написав:Трипільська тес- все, це офіційно
Що думаєте панове?

дуваю, что думать нужно было кого выбирали

А с другой стороны, каменный век меня устраивает. Кто сильнее, того и еда и вино ну и женщины

Вино - то імпорт, а женщины виїздні. Тож не розкатуй губу)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Давай до моїй бабулі в село, три бутиля домашнього шмурдяка дам. Доречі врожай 2020 року)
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:09

  Бетон написав:Давай до моїй бабулі в село, три бутиля домашнього шмурдяка дам. Доречі врожай 2020 року)

Будеш сміятись, але вино новозеландське вожу з України. Польща не про вино і не про рибу)
gonchik74
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