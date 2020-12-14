Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side. Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни. Бетон хватить популяризувати бідність.
Ні, це ознака того, що супермаркет не в пішій доступності, туди треба їхати. Або ще й працює до 18 як в багатьох країнах Європи і не працює по вихідних, тому затаритися треба надовго. Це не добре і не погано, це просто особливості локації
Нефіга подібного. Після початку війни я ліквідовував запаси в холодильниках громадян Японії. Інші харчові традиції. Після роботи зайти в маркет купити ковбаси з хлібом це взагалі не їх стиль. Корейці взагалі для нас інопланетяни. Раціон корейця та українця схожі лише деякими овочами та фруктами. В них для ферментованих продуктів окремий тип холодильників випускають.
+1 В Корее нет (по крайней мере не было когда я там был) тортов (с трудом можно было найти в локациях для иностранцев, например в окрестностях американской военной базы), сыров - они не переносят этот запах. Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести. Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.
Frant написав:Знову потужні прильоти по українській енергетиці. У відповідь - тиша. Зелена ватна влада реально не може налагодити масове виробництво зброї на підземних заводах. Непосильне завдання для українських управлінців.
Тому восени і зимою будемо без електроенергії. Тому верхні і середні поверхи суперхрущів - ціни повинні просісти. Оренди - точно.
У кого південна сторона, треба вже зараз замислитись про сонячні панелі, як аварійну опцію, хоча б для гаджетів.
rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести. Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.
rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести. Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.