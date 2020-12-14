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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:50
Frant написав:
Знову потужні прильоти по українській енергетиці.
У відповідь - тиша.
Зелена ватна влада реально не може налагодити масове виробництво зброї на підземних заводах. Непосильне завдання для українських управлінців.
Тому восени і зимою будемо без електроенергії.
Тому верхні і середні поверхи суперхрущів - ціни повинні просісти.
Оренди - точно.
У кого південна сторона, треба вже зараз замислитись про сонячні панелі, як аварійну опцію, хоча б для гаджетів.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 13:21
unicdima написав:
Спекулянти, знищення Трипільської ТЕС скільки прибавило в ваших прайсах?
А ты, хам наш нешановный, з чого харчувався до 24го лютого та три роки до цього при бардаку 95му? Невже ассемблер вчив та на джаві щось клацав?
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Додано: Чет 11 кві, 2024 13:26
Бетон написав: Примат написав: cherchiltank написав:
Трипільська тес- все, це офіційно
Що думаєте панове?
дуваю, что думать нужно было кого выбирали
А с другой стороны, каменный век меня устраивает. Кто сильнее, того и еда и вино ну и женщины
Будь хто з пістолетом в тебе все забере а двоє бомжів і без пістолету)
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Додано: Чет 11 кві, 2024 14:00
cherchiltank написав:
Будь хто з пістолетом в тебе все забере а двоє бомжів і без пістолету)
В каменном веке нет правила кто больше, или сильнее тот и прав. Ситуативно верх возьмёт отморозок напавший сзади с дубиной. Нам такого не нужно, постапокалипсис лучше в кино посмотреть.
Востаннє редагувалось hume
в Чет 11 кві, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 14:19
hume написав: cherchiltank написав:
Будь хто з пістолетом в тебе все забере а двоє бомжів і без пістолету)
В каменном веке нет правила кто больше, или сильнее тот и прав. Ситуативно верх возьмёт отморозок напавший сзади с дубиной. Нам такого не нужно, постапокалипсис лучше в кино посмотреть.
Да, ребята, вам срочно нужен бабулин шмурдяк урожая 2020. Юмор - на нуле))
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Додано: Чет 11 кві, 2024 15:14
hume написав: cherchiltank написав:
Будь хто з пістолетом в тебе все забере а двоє бомжів і без пістолету)
В каменном веке нет правила кто больше, или сильнее тот и прав. Ситуативно верх возьмёт отморозок напавший сзади с дубиной. Нам такого не нужно, постапокалипсис лучше в кино посмотреть.
Отморозок с ядерной дубиной уже напал.
Недавно с одним тут дискутировал, он из Полтавы, типа наступили времена, когда Сила Права уступила место Праву Силы и с этим придется жить.
Я сказал, что жить так придется недолго, пока у всех мелких царьков не появится ЯО и в какой-то момент один из них не решит, что ему все надоело.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 16:05
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Ірина_
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:06
З сьогодняшнього дня - на Кржн буде дорожай.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:32
Frant написав:
З сьогодняшнього дня - на Кржн буде дорожай.
100%
Вже навіть Франт про це заговорив
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Investor_K
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:09
Investor_K написав: Frant написав:
З сьогодняшнього дня - на Кржн буде дорожай.
100%
Вже навіть Франт про це заговорив
"Укренерго просить українців зменшити споживання електроенергії сьогодні з 19:00 до 22:00."
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Frant
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