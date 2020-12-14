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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11744117451174611747
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 09:50

  Frant написав:Знову потужні прильоти по українській енергетиці.
У відповідь - тиша.
Зелена ватна влада реально не може налагодити масове виробництво зброї на підземних заводах. Непосильне завдання для українських управлінців.

Тому восени і зимою будемо без електроенергії.
Тому верхні і середні поверхи суперхрущів - ціни повинні просісти.
Оренди - точно.

У кого південна сторона, треба вже зараз замислитись про сонячні панелі, як аварійну опцію, хоча б для гаджетів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:21

  unicdima написав:Спекулянти, знищення Трипільської ТЕС скільки прибавило в ваших прайсах?

А ты, хам наш нешановный, з чого харчувався до 24го лютого та три роки до цього при бардаку 95му? Невже ассемблер вчив та на джаві щось клацав?
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:26

  Бетон написав:
  Примат написав:
  cherchiltank написав:Трипільська тес- все, це офіційно
Що думаєте панове?

дуваю, что думать нужно было кого выбирали

А с другой стороны, каменный век меня устраивает. Кто сильнее, того и еда и вино ну и женщины

Будь хто з пістолетом в тебе все забере а двоє бомжів і без пістолету)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:00

  cherchiltank написав:Будь хто з пістолетом в тебе все забере а двоє бомжів і без пістолету)

В каменном веке нет правила кто больше, или сильнее тот и прав. Ситуативно верх возьмёт отморозок напавший сзади с дубиной. Нам такого не нужно, постапокалипсис лучше в кино посмотреть.
Востаннє редагувалось hume в Чет 11 кві, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:19

  hume написав:
  cherchiltank написав:Будь хто з пістолетом в тебе все забере а двоє бомжів і без пістолету)

В каменном веке нет правила кто больше, или сильнее тот и прав. Ситуативно верх возьмёт отморозок напавший сзади с дубиной. Нам такого не нужно, постапокалипсис лучше в кино посмотреть.

Да, ребята, вам срочно нужен бабулин шмурдяк урожая 2020. Юмор - на нуле))
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 15:14

  hume написав:
  cherchiltank написав:Будь хто з пістолетом в тебе все забере а двоє бомжів і без пістолету)

В каменном веке нет правила кто больше, или сильнее тот и прав. Ситуативно верх возьмёт отморозок напавший сзади с дубиной. Нам такого не нужно, постапокалипсис лучше в кино посмотреть.


Отморозок с ядерной дубиной уже напал.
Недавно с одним тут дискутировал, он из Полтавы, типа наступили времена, когда Сила Права уступила место Праву Силы и с этим придется жить.
Я сказал, что жить так придется недолго, пока у всех мелких царьков не появится ЯО и в какой-то момент один из них не решит, что ему все надоело.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:05

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:06

З сьогодняшнього дня - на Кржн буде дорожай.
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:32

  Frant написав:З сьогодняшнього дня - на Кржн буде дорожай.
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Вже навіть Франт про це заговорив
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:09

  Investor_K написав:
  Frant написав:З сьогодняшнього дня - на Кржн буде дорожай.
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Вже навіть Франт про це заговорив


"Укренерго просить українців зменшити споживання електроенергії сьогодні з 19:00 до 22:00."
Frant
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