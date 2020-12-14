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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11745117461174711748
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:38

  Frant написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:З сьогодняшнього дня - на Кржн буде дорожай.
100%

Вже навіть Франт про це заговорив


"Укренерго просить українців зменшити споживання електроенергії сьогодні з 19:00 до 22:00."

Зекономлені гроші за ЕЕ хлинуть на КРЖН
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:38

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Знову потужні прильоти по українській енергетиці.
У відповідь - тиша.
Зелена ватна влада реально не може налагодити масове виробництво зброї на підземних заводах. Непосильне завдання для українських управлінців.

Тому восени і зимою будемо без електроенергії.
Тому верхні і середні поверхи суперхрущів - ціни повинні просісти.
Оренди - точно.

У кого південна сторона, треба вже зараз замислитись про сонячні панелі, як аварійну опцію, хоча б для гаджетів.

Можна також купити маленьку газову плиту і балон з зрідженим газом. Може згодитись.
Єдине, потрібно привідкривати кухонне вікно, щоб свіжий кисень трапляв. Інакше можна отруїтись чадним газом, особливо, якщо вікна металопластикові і закриті наглухо.
Frant
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