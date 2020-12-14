RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 117461174711748117491175011751>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 09:50

  Frant написав:UA
Хтось дивится на динаміку цін елітного сегменту житла?
За 2 роки війни - чи є просідання, чи навпаки, підйом?
Вельми цікаво - тому що вклад корупційної складової у цьому сегменті не те що 50%, а всі 90%

На мою думку елитка це квартира Кличка біля національної опери, а зовсім не таряни - тетріси.
В БК просідання 20-40%
До 200 000 меньше впало.
По дорогим обєктам взагалі штиль.

ПС корупціонери переважно живуть в приватних будинках.
Це їх діти бавляться модними ЖК.
UA
 
Повідомлень: 8099
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1816 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а де можна подивитися кількість реальних угод?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2713
З нами з: 10.06.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2334
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:38

  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

Коли мені почнуть телефонувати всі ОП де я був і пропонувати за 30% від попередньої ціни (на всі мої 5 тис дол які маю 🤣) - я вам тут повідомлю. Зараз нема такого.
Hotab
 
Повідомлень: 11776
З нами з: 15.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 2209 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:41

  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

Треба подякувати зеленій бригаді, насамперед. :oops:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

Коли мені почнуть телефонувати всі ОП де я був і пропонувати за 30% від попередньої ціни (на всі мої 5 тис дол які маю 🤣) - я вам тут повідомлю. Зараз нема такого.

Навіть -10% за місяць - це колосальне падіння.
До ркечі, дешевий масовий сегмент (типу, "хрущовки" на кінцевих зупинках червоної лінії метро)- без особливих змін. З,являються інколи дешевші ринка варіанти, їх розкупають за місяць-два. Решта висить місяцями.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 12 кві, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23822
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:44

  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

Не розумію причини паніки.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 12 кві, 2024 10:44, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 8099
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1816 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:44

тюрьма?

85% мешканців Файна Таун та Respublika Park не виходять за межі ЖК, — девелопер

За словами Ніконова, це свідчить на користь комплексної забудови, де «навколо тебе живуть люди твого рівня».

Як і Комфорт Туан, житлові комплекси Файна Таун і Respublika мають закриту територію

https://hmarochos.kiev.ua/2024/04/04/85 ... developer/
🚷Сторонніх осіб пускають лише за гостьовими перепустками. Зокрема, мешканці Файна Таун погодили режим, за яким закритими є не лише внутрішні подвір’я, а й територія всього комплексу.

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22912
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2394 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:46

  Hotab написав:
  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

Коли мені почнуть телефонувати всі ОП де я був і пропонувати за 30% від попередньої ціни (на всі мої 5 тис дол які маю 🤣) - я вам тут повідомлю. Зараз нема такого.

и никогда не позвонят. продажники как рентген видят кому шашечки, а кому ехать.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22912
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2394 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:47

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

В вас біполярного розладу нема?
Ви змінюєте свої очікування як труси на палці в вітряну погоду)

Щось не віриться мені.
Ще рано.

  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

Ти впевнений в цьому????
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 12 кві, 2024 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23822
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:48

  vitaliiangel написав:
85% мешканців Файна Таун та Respublika Park не виходять за межі ЖК, — девелопер

За словами Ніконова, це свідчить на користь комплексної забудови, де «навколо тебе живуть люди твого рівня».

Як і Комфорт Туан, житлові комплекси Файна Таун і Respublika мають закриту територію

https://hmarochos.kiev.ua/2024/04/04/85 ... developer/
🚷Сторонніх осіб пускають лише за гостьовими перепустками. Зокрема, мешканці Файна Таун погодили режим, за яким закритими є не лише внутрішні подвір’я, а й територія всього комплексу.


Я ж кажу, Ніконов зробив табори рабів, яких нещадно експлуатує.
UA
 
Повідомлень: 8099
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1816 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 117461174711748117491175011751>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2474, 2475, 2476
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24757 16535103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 22:36
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5431278
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 41422
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11781)
12.04.2024 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.