Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:UA Хтось дивится на динаміку цін елітного сегменту житла? За 2 роки війни - чи є просідання, чи навпаки, підйом? Вельми цікаво - тому що вклад корупційної складової у цьому сегменті не те що 50%, а всі 90%
На мою думку елитка це квартира Кличка біля національної опери, а зовсім не таряни - тетріси. В БК просідання 20-40% До 200 000 меньше впало. По дорогим обєктам взагалі штиль.
ПС корупціонери переважно живуть в приватних будинках. Це їх діти бавляться модними ЖК.
Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон? Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.
Треба подякувати зеленій бригаді, насамперед.
Hotab написав:
Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон? Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.
Коли мені почнуть телефонувати всі ОП де я був і пропонувати за 30% від попередньої ціни (на всі мої 5 тис дол які маю 🤣) - я вам тут повідомлю. Зараз нема такого.
Навіть -10% за місяць - це колосальне падіння. До ркечі, дешевий масовий сегмент (типу, "хрущовки" на кінцевих зупинках червоної лінії метро)- без особливих змін. З,являються інколи дешевші ринка варіанти, їх розкупають за місяць-два. Решта висить місяцями.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 12 кві, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.