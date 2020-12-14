RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1174711748117491175011751>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:52

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
85% мешканців Файна Таун та Respublika Park не виходять за межі ЖК, — девелопер

За словами Ніконова, це свідчить на користь комплексної забудови, де «навколо тебе живуть люди твого рівня».

Як і Комфорт Туан, житлові комплекси Файна Таун і Respublika мають закриту територію

https://hmarochos.kiev.ua/2024/04/04/85 ... developer/
🚷Сторонніх осіб пускають лише за гостьовими перепустками. Зокрема, мешканці Файна Таун погодили режим, за яким закритими є не лише внутрішні подвір’я, а й територія всього комплексу.

Я ж кажу, Ніконов зробив табори рабів, яких нещадно експлуатує.

Раби задоволені, що живуть в тюрьмі.
Значить, все норм.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23822
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:53

  Frant написав:Навіть -10% за місяць - це колосальне падіння.

щоб ціни хоч близько були до реальних то падіння має бути мінімум 50%
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2713
З нами з: 10.06.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  vitaliiangel написав:
85% мешканців Файна Таун та Respublika Park не виходять за межі ЖК, — девелопер

За словами Ніконова, це свідчить на користь комплексної забудови, де «навколо тебе живуть люди твого рівня».

Як і Комфорт Туан, житлові комплекси Файна Таун і Respublika мають закриту територію

https://hmarochos.kiev.ua/2024/04/04/85 ... developer/
Сторонніх осіб пускають лише за гостьовими перепустками. Зокрема, мешканці Файна Таун погодили режим, за яким закритими є не лише внутрішні подвір’я, а й територія всього комплексу.


Я ж кажу, Ніконов зробив табори рабів, яких нещадно експлуатує.
ту статтю на хмарочосі треба було б назвати «замуровані заживо» бггг

зи: бачив уривки недавнього інтервʼю Ніконова, де він навіть українською намагається говорити - таке відчуття, шо у чувака птср як від пари ротацій в Бахмуті, очі витрящені, щось таке несуразне несе
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11146
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:54

  unicdima написав:
  Frant написав:Навіть -10% за місяць - це колосальне падіння.

щоб ціни хоч близько були до реальних то падіння має бути мінімум 50%

если бы вы узнали сколько сейчас тырится ванговали бы х3 рост в 1й день после войны
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22912
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2394 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:59

  unicdima написав:
  Frant написав:Навіть -10% за місяць - це колосальне падіння.

щоб ціни хоч близько були до реальних то падіння має бути мінімум 50%

Це преміум сегмент так повинен упасти, в ціні.
Можливо, ще більше.

Ширпотреб біля метро - і так недорогий, 30 000 - 40 000 дол.
Проте може ще просісти, але не 2х.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 12 кві, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23822
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:00

  kingkongovets написав:ту статтю на хмарочосі треба було б назвати «замуровані заживо» бггг

зи: бачив уривки недавнього інтервʼю Ніконова, де він навіть українською намагається говорити - таке відчуття, шо у чувака птср як від пари ротацій в Бахмуті, очі витрящені, щось таке несуразне несе

КАН активно використовув кредитні кошти.
Причому брав у долларах.
(До 2014 від сбербанка расіі)
UA
 
Повідомлень: 8099
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1816 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:01

  UA написав:
  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

Не розумію причини паніки.

Ніякої паніки.
Сиджу зараз на угоді. Передаючи те, що чую від декількох рієлторів, керівника відділу банку і нотаріуса.
До мене тут якісь претензії, как будто я президент и формирую политику государства.

Пропустите мимо глаз и читайте других дописувачів. Никто никого читать не заставляет (это не к UA, а в общем)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2334
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:02

  Бетон написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

Не розумію причини паніки.

Ніякої паніки.
Сиджу зараз на угоді. Передаючи те, що чую від декількох рієлторів, керівника відділу банку і нотаріуса.
До мене тут якісь претензії, как будто я президент и формирую политику государства.

Пропустите мимо глаз и читайте других дописувачів. Никто никого читать не заставляет

Так ти прогнозує падіння цін?
Якого сегменту і на скільки? :oops:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23822
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:04

  Frant написав:
  unicdima написав:
  Frant написав:Навіть -10% за місяць - це колосальне падіння.

щоб ціни хоч близько були до реальних то падіння має бути мінімум 50%

Це преміум сегмент так повинен упасти, в ціні.
Можливо, ще більше.

Ширпотреб біля метро - і так недорогий, 30 000 - 40 000 дол.
Проте може ще просісти, але не 2х.

Спекулі себе ведуть так ніби нема ніякої війни.
30-40 там де прилітає і кожного дня може пропасти електрика є дуже дорого.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2713
З нами з: 10.06.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:05

  Бетон написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

Не розумію причини паніки.

Ніякої паніки.
Сиджу зараз на угоді. Передаючи те, що чую від декількох рієлторів, керівника відділу банку і нотаріуса.
До мене тут якісь претензії, как будто я президент и формирую политику государства.

Пропустите мимо глаз и читайте других дописувачів. Никто никого читать не заставляет (это не к UA, а в общем)

Як можна не читати заслуженого прораба та досвідченого спекулянта?
Незрозумілі перепади настрою.
UA
 
Повідомлень: 8099
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1816 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1174711748117491175011751>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2474, 2475, 2476
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24757 16535103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 22:36
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5431278
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 41422
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11781)
12.04.2024 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.