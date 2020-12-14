Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон? Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.
Не розумію причини паніки.
Ніякої паніки. Сиджу зараз на угоді. Передаючи те, що чую від декількох рієлторів, керівника відділу банку і нотаріуса. До мене тут якісь претензії, как будто я президент и формирую политику государства.
Пропустите мимо глаз и читайте других дописувачів. Никто никого читать не заставляет (это не к UA, а в общем)
Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон? Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.
Не розумію причини паніки.
Ніякої паніки. Сиджу зараз на угоді. Передаючи те, що чую від декількох рієлторів, керівника відділу банку і нотаріуса. До мене тут якісь претензії, как будто я президент и формирую политику государства.
Пропустите мимо глаз и читайте других дописувачів. Никто никого читать не заставляет
Так ти прогнозує падіння цін? Якого сегменту і на скільки?
Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон? Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.
Не розумію причини паніки.
Ніякої паніки. Сиджу зараз на угоді. Передаючи те, що чую від декількох рієлторів, керівника відділу банку і нотаріуса. До мене тут якісь претензії, как будто я президент и формирую политику государства.
Пропустите мимо глаз и читайте других дописувачів. Никто никого читать не заставляет (это не к UA, а в общем)
Як можна не читати заслуженого прораба та досвідченого спекулянта? Незрозумілі перепади настрою.