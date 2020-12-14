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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11748117491175011751>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:06

,

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

Коли мені почнуть телефонувати всі ОП де я був і пропонувати за 30% від попередньої ціни (на всі мої 5 тис дол які маю 🤣) - я вам тут повідомлю. Зараз нема такого.

и никогда не позвонят. продажники как рентген видят кому шашечки, а кому ехать.

Так и думал что надо кэша хотя бы 10 куе :Как у тебя. :lol:
Так легенду обновляли? Я прозевал? Бетон рыл?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 кві, 2024 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:16

Поки помічники нотраря копіюють документи та все вносять, є паузи, під час яких учасники угоди розповідають один одному "окуєнні історії".

В моєму оточенні зараз теж багато на продаж повиставляли в сегмент 200 000+ але фіг продадуть. Ціну вниз рухають не охоче.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:24

  unicdima написав:Спекулі себе ведуть так ніби нема ніякої війни.
30-40 там де прилітає і кожного дня може пропасти електрика є дуже дорого.

Очевидно, що є прошарок людей, які мають ці самі 30 000 - 40 000 доларів на "хрущовку" біля метро.
І цей прошарок зменшується вельми повільно.
Насправді, це недорого. Ціна хорошого сучасного якісного автомобіля.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 12 кві, 2024 11:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?😅
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:37

  Бетон написав:В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість.

Ціни формуються попитом.
Собівартість ні при чому.
Товар на вторинці продається за будь якою ціною.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:38

  Frant написав:
  Бетон написав:В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість.

Ціни формуються попитом.
Собівартість ні при чому.
Товар на вторинці продається за будь якою ціною.

Це відповідь чому Хотабу не дзвонять з ОП.
Вони і рік будуть держати ціни. Ринок нерухомості інертний.
Є випадки, коли власники роками тримають.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:40

  Бетон написав:В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?😅

Ви ж недавно писали за дуплекс в жопі світу, який продано нижче собівартості.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:44

  Hotab написав:
  Бетон написав:В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?😅

Ви ж недавно писали за дуплекс в жопі світу, який продано нижче собівартості.

Это частный случай, когда физ лицу нужно долги отдавать
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:46

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?😅

Ви ж недавно писали за дуплекс в жопі світу, який продано нижче собівартості.

Это частный случай, когда физ лицу нужно долги отдавать

зачем вы раскрываете карты? пусть думают что идут распродажи и скоро с оп начнут звонить умалять купить за 30%. Каждый должен во что-то верить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:49

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Ви ж недавно писали за дуплекс в жопі світу, який продано нижче собівартості.

Это частный случай, когда физ лицу нужно долги отдавать

зачем вы раскрываете карты? пусть думают что идут распродажи и скоро с оп начнут звонить умалять купить за 30%. Каждый должен во что-то верить.

Ты это не в личку написал. Я узнал этот секрет.
Hotab
 
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