|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:06
vitaliiangel написав: Hotab написав: Бетон написав:
Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.
Коли мені почнуть телефонувати всі ОП де я був і пропонувати за 30% від попередньої ціни (на всі мої 5 тис дол які маю 🤣) - я вам тут повідомлю. Зараз нема такого.
и никогда не позвонят. продажники как рентген видят кому шашечки, а кому ехать.
Так и думал что надо кэша хотя бы 10 куе :Как у тебя.
Так легенду обновляли? Я прозевал? Бетон рыл?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 12 кві, 2024 11:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11776
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:16
Поки помічники нотраря копіюють документи та все вносять, є паузи, під час яких учасники угоди розповідають один одному "окуєнні історії".
В моєму оточенні зараз теж багато на продаж повиставляли в сегмент 200 000+ але фіг продадуть. Ціну вниз рухають не охоче.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8099
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1816 раз.
- Подякували: 2222 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:24
unicdima написав:
Спекулі себе ведуть так ніби нема ніякої війни.
30-40 там де прилітає і кожного дня може пропасти електрика є дуже дорого.
Очевидно, що є прошарок людей, які мають ці самі 30 000 - 40 000 доларів на "хрущовку" біля метро.
І цей прошарок зменшується вельми повільно.
Насправді, це недорого. Ціна хорошого сучасного якісного автомобіля.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 12 кві, 2024 11:27, всього редагувалось 2 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23822
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1660 раз.
- Подякували: 2537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:34
В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?😅
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:37
Бетон написав:
В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість.
Ціни формуються попитом.
Собівартість ні при чому.
Товар на вторинці продається за будь якою ціною.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23822
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1660 раз.
- Подякували: 2537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:38
Frant написав: Бетон написав:
В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість.
Ціни формуються попитом.
Собівартість ні при чому.
Товар на вторинці продається за будь якою ціною.
Це відповідь чому Хотабу не дзвонять з ОП.
Вони і рік будуть держати ціни. Ринок нерухомості інертний.
Є випадки, коли власники роками тримають.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:40
Бетон написав:
В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?😅
Ви ж недавно писали за дуплекс в жопі світу, який продано нижче собівартості.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11776
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:44
Hotab написав: Бетон написав:
В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?😅
Ви ж недавно писали за дуплекс в жопі світу, який продано нижче собівартості.
Это частный случай, когда физ лицу нужно долги отдавать
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:46
Бетон написав: Hotab написав: Бетон написав:
В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?😅
Ви ж недавно писали за дуплекс в жопі світу, який продано нижче собівартості.
Это частный случай, когда физ лицу нужно долги отдавать
зачем вы раскрываете карты? пусть думают что идут распродажи и скоро с оп начнут звонить умалять купить за 30%. Каждый должен во что-то верить.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22912
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2394 раз.
- Подякували: 3342 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:49
vitaliiangel написав: Бетон написав: Hotab написав:
Ви ж недавно писали за дуплекс в жопі світу, який продано нижче собівартості.
Это частный случай, когда физ лицу нужно долги отдавать
зачем вы раскрываете карты? пусть думают что идут распродажи и скоро с оп начнут звонить умалять купить за 30%. Каждый должен во что-то верить.
Ты это не в личку написал. Я узнал этот секрет.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11776
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24757
|16535104
|
|
|1347
|5431278
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|41422
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|