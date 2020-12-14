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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11748117491175011751
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?
а в інших своїх інтервʼю він неодноразово розповідав і навіть прозоро натякав на бюджетних забудовників, які на старті продаж нових будинків продавали значно нижче собівартості заради реклами і подальшого залучання коштів в піраміду)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:02

  kingkongovets написав:
Бетон написав:В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?
а в інших своїх інтервʼю він неодноразово розповідав і навіть прозоро натякав на бюджетних забудовників, які на старті продаж нових будинків продавали значно нижче собівартості заради реклами і подальшого залучання коштів в піраміду)

ККЦ, ти ж дружиш з нотаріусами і чиновниками. :lol:
Ти не підтверджуєш е-осельний обвал цін від пана Бетона??? :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:13

На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:17

  Investor_K написав:На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить

Ничего что у нас Киев?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:30

  Бетон написав:
  Investor_K написав:На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить

Ничего что у нас Киев?


Они намного ближе к линии фронта. И на позитиве. Почему бы Киеву та же
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:43

  Investor_K написав:На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить

Так.
Мні теж відомо.
Це свідчить лише про недалекоглядність української їліти і нездатність мислити стратегічно. Наслідники грушевського, петлюри і вінниченка і кота Мурзіка і пса Барсіка
  Investor_K написав:Они намного ближе к линии фронта. И на позитиве. Почему бы Киеву

пан Бетон чомусь не на позитиві.
Мабуть, гроші закінчуються, а Польща не з самих дешевих країн.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:52

  Бетон написав:
  Investor_K написав:На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить

Ничего что у нас Киев?

Так у Киева патриоты есть и кое что ещё потяжелее
И маршрутки на Константиновку, Часов Яр и Селидово с Киевского ЖД вокзала не идут(до места работы 3часа)
барабашов
 
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