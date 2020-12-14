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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:53
Бетон написав:
В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?
а в інших своїх інтервʼю він неодноразово розповідав і навіть прозоро натякав на бюджетних забудовників, які на старті продаж нових будинків продавали значно нижче собівартості заради реклами і подальшого залучання коштів в піраміду)
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kingkongovets
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:02
kingkongovets написав: Бетон написав:
В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?
а в інших своїх інтервʼю він неодноразово розповідав і навіть прозоро натякав на бюджетних забудовників, які на старті продаж нових будинків продавали значно нижче собівартості заради реклами і подальшого залучання коштів в піраміду)
ККЦ, ти ж дружиш з нотаріусами і чиновниками.
Ти не підтверджуєш е-осельний обвал цін від пана Бетона???
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:13
На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить
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Investor_K
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:17
Investor_K написав:
На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить
Ничего что у нас Киев?
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Бетон
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:30
Бетон написав: Investor_K написав:
На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить
Ничего что у нас Киев?
Они намного ближе к линии фронта. И на позитиве. Почему бы Киеву та же
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Investor_K
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:43
Investor_K написав:
На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить
Так.
Мні теж відомо.
Це свідчить лише про недалекоглядність української їліти і нездатність мислити стратегічно. Наслідники грушевського, петлюри і вінниченка і кота Мурзіка і пса Барсіка
Investor_K написав:
Они намного ближе к линии фронта. И на позитиве. Почему бы Киеву
пан Бетон чомусь не на позитиві.
Мабуть, гроші закінчуються, а Польща не з самих дешевих країн.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:52
Бетон написав: Investor_K написав:
На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить
Ничего что у нас Киев?
Так у Киева патриоты есть и кое что ещё потяжелее
И маршрутки на Константиновку, Часов Яр и Селидово с Киевского ЖД вокзала не идут(до места работы 3часа)
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барабашов
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