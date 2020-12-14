Ничего что у нас Киев?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:17
Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:30
Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:43
Так.
Мні теж відомо.
Це свідчить лише про недалекоглядність української їліти і нездатність мислити стратегічно. Наслідники грушевського, петлюри і вінниченка і кота Мурзіка і пса Барсіка
пан Бетон чомусь не на позитиві.
Мабуть, гроші закінчуються, а Польща не з самих дешевих країн.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:52
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:57
Иногда мне кажется, что вы сидите в соседей комнате. Точность происходящего = 100%.
Истории сообщают, что продавцы вывозят деньги в Аликанте и Дубай.
По поводу оживления строек в Днепре, пройдитесь на венике - столица решила построить каждый участок земли. Их не останавливает ни ЛЭП ни гаражи.
Звание спекуля и прораба, почётное, спасибо. Ещё не хватает звания почётного штангиста.
в мире этот симбиоз называется девелопмент.
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 12 кві, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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