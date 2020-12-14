RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11747117481174911750
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?
а в інших своїх інтервʼю він неодноразово розповідав і навіть прозоро натякав на бюджетних забудовників, які на старті продаж нових будинків продавали значно нижче собівартості заради реклами і подальшого залучання коштів в піраміду)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11146
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:02

  kingkongovets написав:
Бетон написав:В інтерв'ю Ніконов зазначив, що ціни формує собівартість. Це не написано в ДСТУ по забою ялового скота?
а в інших своїх інтервʼю він неодноразово розповідав і навіть прозоро натякав на бюджетних забудовників, які на старті продаж нових будинків продавали значно нижче собівартості заради реклами і подальшого залучання коштів в піраміду)

ККЦ, ти ж дружиш з нотаріусами і чиновниками. :lol:
Ти не підтверджуєш е-осельний обвал цін від пана Бетона??? :wink:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23819
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:13

На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9806
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:17

  Investor_K написав:На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить

Ничего что у нас Киев?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2342
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:30

  Бетон написав:
  Investor_K написав:На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить

Ничего что у нас Киев?


Они намного ближе к линии фронта. И на позитиве. Почему бы Киеву та же
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9806
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:43

  Investor_K написав:На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить

Так.
Мні теж відомо.
Це свідчить лише про недалекоглядність української їліти і нездатність мислити стратегічно. Наслідники грушевського, петлюри і вінниченка і кота Мурзіка і пса Барсіка
  Investor_K написав:Они намного ближе к линии фронта. И на позитиве. Почему бы Киеву

пан Бетон чомусь не на позитиві.
Мабуть, гроші закінчуються, а Польща не з самих дешевих країн.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23819
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:52

  Бетон написав:
  Investor_K написав:На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить

Ничего что у нас Киев?

Так у Киева патриоты есть и кое что ещё потяжелее
И маршрутки на Константиновку, Часов Яр и Селидово с Киевского ЖД вокзала не идут(до места работы 3часа)
барабашов
 
Повідомлень: 4017
З нами з: 16.06.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:57

  UA написав:Поки помічники нотраря копіюють документи та все вносять, є паузи, під час яких учасники угоди розповідають один одному "окуєнні історії".


Иногда мне кажется, что вы сидите в соседей комнате. Точность происходящего = 100%.

Истории сообщают, что продавцы вывозят деньги в Аликанте и Дубай.

По поводу оживления строек в Днепре, пройдитесь на венике - столица решила построить каждый участок земли. Их не останавливает ни ЛЭП ни гаражи.

Звание спекуля и прораба, почётное, спасибо. Ещё не хватает звания почётного штангиста.
в мире этот симбиоз называется девелопмент.
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 12 кві, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2342
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 20:49

  Investor_K написав:
  Бетон написав:
  Investor_K написав:На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить

Ничего что у нас Киев?


Они намного ближе к линии фронта. И на позитиве. Почему бы Киеву та же


Республиканцы наглухо заблокировали военную помощь Украине.
Есть подозрение, что до выборов ничего не разблокируется.
А после выборов можно надеяться только на чудо в виде непредсказуемой помощи от Трампа.
Вопрос еще в том, достаточно ли будет помощи от одной Европы.
Оптимизм в Днепре на этом фоне выглядит идиотизмом.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16477
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8310 раз.
Подякували: 5178 раз.
 
Профіль
4
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 20:51

  барабашов написав:
  Бетон написав:
  Investor_K написав:На цьому тижні був у Дніпрі. Там у центрі розбудова йде аж гай шумить

Ничего что у нас Киев?

Так у Киева патриоты есть и кое что ещё потяжелее
И маршрутки на Константиновку, Часов Яр и Селидово с Киевского ЖД вокзала не идут(до места работы 3часа)


К Пэтриотам нужны ракеты, их ядрами не зарядишь.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16477
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8310 раз.
Подякували: 5178 раз.
 
Профіль
4
3
3
  #<1 ... 11747117481174911750
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2474, 2475, 2476
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24757 16535367
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 22:36
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5431295
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 41451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5237)
12.04.2024 21:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.