Получается, все кто за границей, не смогут получать консульские услуги согласно нового закона. Большая часть.
Исходя из этого, количество таких предложений должно существенно сократиться
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Получается, все кто за границей, не смогут получать консульские услуги согласно нового закона. Большая часть.
Исходя из этого, количество таких предложений должно существенно сократиться
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:34
Бетон
почему? не понимаю ваших аргументов - консульство и продажа квартиры? каким боком?
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