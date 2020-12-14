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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11748117491175011751
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Получается, все кто за границей, не смогут получать консульские услуги согласно нового закона. Большая часть.
Исходя из этого, количество таких предложений должно существенно сократиться
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:34

Бетон
почему? не понимаю ваших аргументов - консульство и продажа квартиры? каким боком?
ankarasvan
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:24

  ankarasvan написав:Бетон
почему? не понимаю ваших аргументов - консульство и продажа квартиры? каким боком?

Тому що АН Благовіст переїхало в Парагвай.
А без эксклюзива з ріелторами як відомо квартири продавати заборонено.
Цеж все загальновідомі речи.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 02:24

  UA написав:Додайте інфляцію долара з 2008 року та отримаєте падіння київської нерухомості в середньому в 5 разів.

Ну так а гривня у скільки разів впала? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 02:55

  UA написав:
  ankarasvan написав:Бетон
почему? не понимаю ваших аргументов - консульство и продажа квартиры? каким боком?

Тому що АН Благовіст переїхало в Парагвай.
А без эксклюзива з ріелторами як відомо квартири продавати заборонено.
Цеж все загальновідомі речи.

Может проблема в доверенностях на продажу "плинтусов" да и ещё с прописаными там детьми?
Есть такие идиёты, которые готовы без реусовсого медвежьего укладывания на лопатки продавана под минус 50% и более, рассматривать покупку элитки у представителей хозяина по цене ++++21года? Ну как в случае с тем Тетрисрм под ремонт по 4,5 за метр.
барабашов
 
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