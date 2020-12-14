Получается, все кто за границей, не смогут получать консульские услуги согласно нового закона. Большая часть.
Исходя из этого, количество таких предложений должно существенно сократиться
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Получается, все кто за границей, не смогут получать консульские услуги согласно нового закона. Большая часть.
Исходя из этого, количество таких предложений должно существенно сократиться
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:34
Бетон
почему? не понимаю ваших аргументов - консульство и продажа квартиры? каким боком?
Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:24
Додано: Суб 13 кві, 2024 02:24
Додано: Суб 13 кві, 2024 02:55
Может проблема в доверенностях на продажу "плинтусов" да и ещё с прописаными там детьми?
Есть такие идиёты, которые готовы без реусовсого медвежьего укладывания на лопатки продавана под минус 50% и более, рассматривать покупку элитки у представителей хозяина по цене ++++21года? Ну как в случае с тем Тетрисрм под ремонт по 4,5 за метр.
Додано: Суб 13 кві, 2024 06:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Да, потому что проблема в доверенностях, например
Додано: Суб 13 кві, 2024 08:49
Выехавший в условную Польшу украинский нотарь не имеет права работать по специальности по украинским законам , если тушка физически не в Украине? Доступы к базам у него же есть?
Додано: Суб 13 кві, 2024 09:00
Для того, щоб написати довіренність доступ до бази не потрібен. Польський нотаріус завіряє текст, який вам скинув той український нотаріус, який буде проводити угоду. В консульстві мало хто робить. Вільних дат хронічно немає. Пан Бетон видає бажане за дійсне.
Додано: Суб 13 кві, 2024 09:12
Не канає таке. Через годину я анулював довіреність. Як ви це узнаєте?
Не має право нотаріус виїзжати в іншу державу.
Пан Бетон, переказує слова декількох нотарів, тільки і всього
Додано: Суб 13 кві, 2024 09:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Сенс і інші банки окрім ощаду, це фіаско в є оселі.
Категорично не раджу.
Тепер я буду 40 діб як при поминках сидіти з туалетним папіром на рахунку і знімати по 100 к. Насправді це щастя розтягеться на 3 місяці.
Експерт в лапках з сенсу рекомендував скинути по 150к на рахунок в ощад. Я скинув пів ляма зняло 5 тис грн при зарахуванні.
Все для людей. Щоб максимально страдали.
А вони ще ж придумали, що зняти без комісії можна тільки 400 тисяч в місяць
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