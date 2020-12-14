в аккорде открываете несколько виртуальных карт и снимаете с каждой 100к в месяц без комиса. Лично так делал в прошлом месяце. Воообще рынок придёт к тому что е-оселя будет на 1% дороже. Раньше много кто практиковал за нал одна цена, безнал другая.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 кві, 2024 09:35
в аккорде открываете несколько виртуальных карт и снимаете с каждой 100к в месяц без комиса. Лично так делал в прошлом месяце. Воообще рынок придёт к тому что е-оселя будет на 1% дороже. Раньше много кто практиковал за нал одна цена, безнал другая.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 кві, 2024 09:37
Нужно только уточнить сколько стоит перечислить на аккорд.
Е осели уже наверное не будет
Додано: Суб 13 кві, 2024 10:36
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Не канає таке. Через годину я анулював довіреність. Як ви це узнаєте?
Не має право нотаріус виїзжати в іншу державу.
Пан Бетон, переказує слова декількох нотарів, тільки і всього[/quote]
Вчора був у польського нотаря, писав заяву. Черга виключно з наших. Переді мною один давав довіреність на авто з правом продажу, інший на продаж хати в Чорноморську ( не знаю, чому не генеральну). Тобто хтось то купляє по довіреності.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Суб 13 кві, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 кві, 2024 10:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А як же умова підписувати угоду лише за місцем росташуванням нерухомості, або місцем реєстрації сторін?
Додано: Суб 13 кві, 2024 10:47
это кто угодно выпишет у польского нотаря доверку на вашу квартиру и продаст её? В каком суде будете судиться? Польша скажет судитесь по месту регистрации, Украина скажет польские нотариусы вне её юрисдикции. Разъясните кто в теме.
Додано: Суб 13 кві, 2024 11:02
Якщо довіреності немає в Державному реєстрі довіреностей, то будь які угоди дуже, дуже, дуже ризиковані.
Довіреність внести в реєстр доверенностей може або українській нотаріус або вповноважений співробітник консульства.
Ріелтори та нотраріуси хочуть комісії, угод, грошей.
Тому звичайно будуть казати - Всі так роблять, це абсолютно безпечно.
Додано: Суб 13 кві, 2024 11:12
я знаю кейсы когда застройщик выписывал доверенность как физлицо физлицу (без нотариуса) на 3е лицо и уже оно продавало недвижимость. У нотариуса люди оформились только через 2 года. Дома уже были заселены, ремонты поделаны, коммуникации подключены. В реестре имущественных прав 2 года светилась фамилия застройщика.
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