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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11749117501175111752
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 09:35

  Бетон написав:Тепер я буду 40 діб як при поминках сидіти з туалетним папіром на рахунку і знімати по 100 к.
в аккорде открываете несколько виртуальных карт и снимаете с каждой 100к в месяц без комиса. Лично так делал в прошлом месяце. Воообще рынок придёт к тому что е-оселя будет на 1% дороже. Раньше много кто практиковал за нал одна цена, безнал другая.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 09:37

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Тепер я буду 40 діб як при поминках сидіти з туалетним папіром на рахунку і знімати по 100 к.
в аккорде открываете несколько виртуальных карт и снимаете с каждой 100к в месяц без комиса. Лично так делал в прошлом месяце.

Нужно только уточнить сколько стоит перечислить на аккорд.

Е осели уже наверное не будет
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:36

.[/quote]
Не канає таке. Через годину я анулював довіреність. Як ви це узнаєте?
Не має право нотаріус виїзжати в іншу державу.
Пан Бетон, переказує слова декількох нотарів, тільки і всього[/quote]
Вчора був у польського нотаря, писав заяву. Черга виключно з наших. Переді мною один давав довіреність на авто з правом продажу, інший на продаж хати в Чорноморську ( не знаю, чому не генеральну). Тобто хтось то купляє по довіреності.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Суб 13 кві, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А як же умова підписувати угоду лише за місцем росташуванням нерухомості, або місцем реєстрації сторін?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:47

  gonchik74 написав:Переді мною один давав довіреність на авто з правом продажу, інший на продаж хати в Чорноморську ( не знаю, чому не генеральну). Тобто хтось то купляє по довіреності.
это кто угодно выпишет у польского нотаря доверку на вашу квартиру и продаст её? В каком суде будете судиться? Польша скажет судитесь по месту регистрации, Украина скажет польские нотариусы вне её юрисдикции. Разъясните кто в теме.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:02

  vitaliiangel написав:
  gonchik74 написав:Переді мною один давав довіреність на авто з правом продажу, інший на продаж хати в Чорноморську ( не знаю, чому не генеральну). Тобто хтось то купляє по довіреності.
это кто угодно выпишет у польского нотаря доверку на вашу квартиру и продаст её? В каком суде будете судиться? Польша скажет судитесь по месту регистрации, Украина скажет польские нотариусы вне её юрисдикции. Разъясните кто в теме.

Якщо довіреності немає в Державному реєстрі довіреностей, то будь які угоди дуже, дуже, дуже ризиковані.
Довіреність внести в реєстр доверенностей може або українській нотаріус або вповноважений співробітник консульства.

Ріелтори та нотраріуси хочуть комісії, угод, грошей.
Тому звичайно будуть казати - Всі так роблять, це абсолютно безпечно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:12

  UA написав:Якщо довіреності немає в Державному реєстрі довіреностей, то будь які угоди дуже, дуже, дуже ризиковані.
я знаю кейсы когда застройщик выписывал доверенность как физлицо физлицу (без нотариуса) на 3е лицо и уже оно продавало недвижимость. У нотариуса люди оформились только через 2 года. Дома уже были заселены, ремонты поделаны, коммуникации подключены. В реестре имущественных прав 2 года светилась фамилия застройщика.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11749117501175111752
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