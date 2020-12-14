Додано: Суб 13 кві, 2024 11:47

UA

Спасибо за разьяснение

Забыл факт того, что доверка должна быть видна минюсту, а это весьма просовковая организация(по отношению к работе и рвению к нововведениям)

Раньше, лет так 25 назад, это подтверждение из консульства диппочтой шло в Киев? Мама так дёшево брала объект тогда у внуков умерших дальних родственников, деталей сделки не помню, только сумму 4500, так они обжившись херзнагде(дойч % на 90) даже за деньгами не приехали, а ждали лет пять, пока им их другие колбасные эмигранты не привезли(сторона продавца на сделке, возможно не через 5, а ещё при Данилыче)