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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:01
барабашов написав: vitaliiangel написав: UA написав:
Якщо довіреності немає в Державному реєстрі довіреностей, то будь які угоди дуже, дуже, дуже ризиковані.
я знаю кейсы когда застройщик выписывал доверенность как физлицо физлицу (без нотариуса) на 3е лицо и уже оно продавало недвижимость. У нотариуса люди оформились только через 2 года. Дома уже были заселены, ремонты поделаны, коммуникации подключены. В реестре имущественных прав 2 года светилась фамилия застройщика.
Виталий - но ведь "лоха ж грех не кинуть"???
хз что сейчас грех. в том кейсе застройщик - нормальный человек, уже не помню причину почему через такую жепу всё оформлялось. Вроде стоили как частный дом, потом выделяли поквартирно. И на одного человека были ограничения.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 13 кві, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:04
gonchik74 написав:
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Не канає таке. Через годину я анулював довіреність. Як ви це узнаєте?
Не має право нотаріус виїзжати в іншу державу.
Пан Бетон, переказує слова декількох нотарів, тільки і всього[/quote]
Вчора був у польського нотаря, писав заяву. Черга виключно з наших. Переді мною один давав довіреність на авто з правом продажу, інший на продаж хати в Чорноморську ( не знаю, чому не генеральну). Тобто хтось то купляє по довіреності.[/quote]
Машина снимается с учёта(ставится на транзиты) обнуляя свою историю.
Грамотные юристы банков всё равно откатывают так цепочку продаж залогов, если авто сладкое и их интерес явно проигнорирован
Ещё авто после этого можно на край и разобрать(с фикт.угоном) и слить с малым влётом
Да и многие авто стоят как квартира в Изюме, даже те что прекрасно выглядят и ездят(из за возраста и срочности в продаже)
Кто по такой схеме покупает бетон по цене 21года+++???
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барабашов
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:28
Не сделает наш нотаріус правочин по польской доверке. Там вообще песель, латиница. Реестр где.
И наоборот. Я на жену в польше делал доверенность. Польские нотариусы сказали, что украинские доверенности не катят вообще
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Бетон
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:33
Бетон написав:
Польские нотариусы сказали, что украинские доверенности не катят вообще
Я продавал и покупал польские фирмы(Sp. z o.o.) в Кракове у нотариуса по украинской доверенности(с переводом) в 2021 и 2024
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Альтернативщик
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:35
Альтернативщик написав: Бетон написав:
Польские нотариусы сказали, что украинские доверенности не катят вообще
Я продавал и покупал польские фирмы(Sp. z o.o.) в Кракове у нотариуса по украинской доверенности(с переводом) в 2021 и 2024
Доверенность на что, подскажите плз
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Бетон
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:41
Как происходит апостилирование доверенности?
Апостиль на доверенности проставляют перед ее переводом на официальный язык государства, где она будет использоваться. Перевод обязательно должен быть выполнен в переводческом бюро, по желанию можно поставить апостиль и на него тоже.
В настоящее время есть страны, где не признают документы, перевод которых был выполнен в Украине, а именно в Германии и Бразилии. В Италии принимают только перевод, который выполнен аккредитованным специалистом, в Австрии и Бельгии требуют, чтобы на доверенности стояло 2 апостиля.
Апостилирование доверенности делает одно из Министерств Украины, в том числе и Министерство Юстиции. Апостиль можно поставить:
на подлиннике документа;
на нотариальном переводе, который потом подшивается к подлиннику;
на нотариальной копии;
на нотариальном переводе, который прикрепляется к нотариальной копии документа.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:44
в польше нужен присяжный перевод с печатью с разрешением минюста польши
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