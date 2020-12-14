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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:49

Investor_K
Власники в Німеччині. Пробують права обміняти і в консульство встигнути,
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:06

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:в польше нужен присяжный перевод с печатью с разрешением минюста польши

На минулому тижні оформляв на себе частку у фірмі, що належить родичу. Є тут момент законодавчий, що якщо один власник, то платиш більший податок. В Україні зробили довіреність на мою дружину і апостильований переклад. Нотаріус казала, що суд може попросити польський переклад, пан меценас сказав, що і так пройде. От сиджу, чекаю, якщо не пройде - напишу)

Дякую.
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Бетон
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