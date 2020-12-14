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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11751117521175311754
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:42

  Бетон написав:
  Альтернативщик написав:
  Бетон написав:Польские нотариусы сказали, что украинские доверенности не катят вообще

Я продавал и покупал польские фирмы(Sp. z o.o.) в Кракове у нотариуса по украинской доверенности(с переводом) в 2021 и 2024

Доверенность на что, подскажите плз

Доверенность делали как на покупку так и продажу.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:46

gonchik74
Если один собственник, тогда платишь обязательный ZUS(от минимальной з/п), поэтому с иностранцы оформляют фирму минимум на двоих. Перевод обязательно иначе в KRS не внесут изменения.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мої вибачення за повідомлення.
Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:44

  Hotab написав:
  Бетон написав:Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.

Коли мені почнуть телефонувати всі ОП де я був і пропонувати за 30% від попередньої ціни (на всі мої 5 тис дол які маю 🤣) - я вам тут повідомлю. Зараз нема такого.

мені пришла на днях СМС із ВП "додаткова знижка 50К на квартири оКРЖН"
цікаво, а до чого вона "додаткова", ще є "основна"?
flyman
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  #<1 ... 11751117521175311754
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