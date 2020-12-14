Доверенность делали как на покупку так и продажу.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 кві, 2024 20:42
Доверенность делали как на покупку так и продажу.
Додано: Суб 13 кві, 2024 20:46
gonchik74
Если один собственник, тогда платишь обязательный ZUS(от минимальной з/п), поэтому с иностранцы оформляют фирму минимум на двоих. Перевод обязательно иначе в KRS не внесут изменения.
Додано: Суб 13 кві, 2024 20:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мої вибачення за повідомлення.
Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?
Додано: Суб 13 кві, 2024 21:44
мені пришла на днях СМС із ВП "додаткова знижка 50К на квартири оКРЖН"
цікаво, а до чого вона "додаткова", ще є "основна"?
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