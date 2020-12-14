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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 кві, 2024 20:42
Бетон написав: Альтернативщик написав: Бетон написав:
Польские нотариусы сказали, что украинские доверенности не катят вообще
Я продавал и покупал польские фирмы(Sp. z o.o.) в Кракове у нотариуса по украинской доверенности(с переводом) в 2021 и 2024
Доверенность на что, подскажите плз
Доверенность делали как на покупку так и продажу.
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Альтернативщик
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:46
gonchik74
Если один собственник, тогда платишь обязательный ZUS(от минимальной з/п), поэтому с иностранцы оформляют фирму минимум на двоих. Перевод обязательно иначе в KRS не внесут изменения.
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Альтернативщик
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:56
Мої вибачення за повідомлення.
Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?
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Investor_K
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Додано: Суб 13 кві, 2024 21:44
Hotab написав: Бетон написав:
Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.
Коли мені почнуть телефонувати всі ОП де я був і пропонувати за 30% від попередньої ціни (на всі мої 5 тис дол які маю 🤣) - я вам тут повідомлю. Зараз нема такого.
мені пришла на днях СМС із ВП "додаткова знижка 50К на квартири оКРЖН"
цікаво, а до чого вона "додаткова", ще є "основна"?
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flyman
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Додано: Суб 13 кві, 2024 22:08
Бетон написав:
Да, потому что проблема в доверенностях, например
Я пока не интересовался, хотя уже стоит задуматься, но вопрос - возможна ли продажа киевского бетона по доверенности, выданной нотариусом, скажем, в НЙ?
Или обязана быть от киевского нотаря?
И вопрос номер 2 - кто-то слышал о сделках по продаже киевского бетона, совершенных полностью на территории иных стран?
Ибо один из форумчан уже предлагал в начале большой войны покупку в США.
Его сейчас на форуме нет.
Насколько это реально?
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rjkz
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Додано: Суб 13 кві, 2024 22:41
Investor_K написав:
Мої вибачення за повідомлення.
Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?
или на период военного положения инфа закрыта.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 13 кві, 2024 22:58
flyman написав: Hotab написав: Бетон написав:
Сейчас идёт массовый отказ от сделок и по е оселе и наличных. В банках при снятии денег сразу спрашивают, вам за кордон?
Все вывозят активы. Приближается полный коллапс.
Коли мені почнуть телефонувати всі ОП де я був і пропонувати за 30% від попередньої ціни (на всі мої 5 тис дол які маю 🤣) - я вам тут повідомлю. Зараз нема такого.
мені пришла на днях СМС із ВП "додаткова знижка 50К на квартири оКРЖН"
цікаво, а до чого вона "додаткова", ще є "основна"?
Тримайся, не переламуй падаючий ринок своєю котлетою.
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Hotab
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Додано: Суб 13 кві, 2024 23:19
rjkz написав: Бетон написав:
Да, потому что проблема в доверенностях, например
Я пока не интересовался, хотя уже стоит задуматься, но вопрос - возможна ли продажа киевского бетона по доверенности, выданной нотариусом, скажем, в НЙ?
Или обязана быть от киевского нотаря?
И вопрос номер 2 - кто-то слышал о сделках по продаже киевского бетона, совершенных полностью на территории иных стран?
Ибо один из форумчан уже предлагал в начале большой войны покупку в США.
Его сейчас на форуме нет.
Насколько это реально?
1. Нельзя
2. Нельзя
Уточню у нотаря ещё раз при случае
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Бетон
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