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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 06:33

  Hotab написав:rjkz

Не хочу наводить панику, но может такое быть, что из бетона надо выходить еще вчера.


Это удары по энергосистеме, или события в Израиле вас так встряхнули?


Не помню или на этой ветке писал, но мне очень не нравилось то, что в мире творится.
Сценарий не вдохновляет.
Но он разворачивается.
События в Израиле - лишь очередное в цепи.
Боюсь, скоро миру будет совсем не до Украины.
Что интересно, в Украине все еще продается недвига и люди с этим приезжают в НЙ.
В том числе М1860.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 08:30

  rjkz написав:
  Hotab написав:rjkz

Не хочу наводить панику, но может такое быть, что из бетона надо выходить еще вчера.


Это удары по энергосистеме, или события в Израиле вас так встряхнули?


Не помню или на этой ветке писал, но мне очень не нравилось то, что в мире творится.
Сценарий не вдохновляет.
Но он разворачивается.
События в Израиле - лишь очередное в цепи.
Боюсь, скоро миру будет совсем не до Украины.
Что интересно, в Украине все еще продается недвига и люди с этим приезжают в НЙ.
В том числе М1860.

Якби ви побачили приватні будинки українських корупціонерів, біля Києва, і ознайомились з їх нинішніми цінами - були б здивовані.

За 33 роки існування самостійної - було 2 величезних дерибана - при двічі судимому і при зеленому.
При інших - масштаб був явно меншим.
І все це під соусом :"Вайни нє будєт!"
"Нада просто перестать стрелять"
"Да какая разніца"!
"Придьот весна - будемо саджати!" :mrgreen:
Frant
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