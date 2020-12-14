rjkz написав: Hotab написав:rjkz
Не хочу наводить панику, но может такое быть, что из бетона надо выходить еще вчера.
Это удары по энергосистеме, или события в Израиле вас так встряхнули?
Не помню или на этой ветке писал, но мне очень не нравилось то, что в мире творится.
Сценарий не вдохновляет.
Но он разворачивается.
События в Израиле - лишь очередное в цепи.
Боюсь, скоро миру будет совсем не до Украины.
Что интересно, в Украине все еще продается недвига и люди с этим приезжают в НЙ.
В том числе М1860.
Якби ви побачили приватні будинки українських корупціонерів, біля Києва, і ознайомились з їх нинішніми цінами - були б здивовані.
За 33 роки існування самостійної - було 2 величезних дерибана - при двічі судимому і при зеленому.
При інших - масштаб був явно меншим.
І все це під соусом :"Вайни нє будєт!"
"Нада просто перестать стрелять"
"Да какая разніца"!
"Придьот весна - будемо саджати!"