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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11752117531175411755
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 06:33

  Hotab написав:rjkz

Не хочу наводить панику, но может такое быть, что из бетона надо выходить еще вчера.


Это удары по энергосистеме, или события в Израиле вас так встряхнули?


Не помню или на этой ветке писал, но мне очень не нравилось то, что в мире творится.
Сценарий не вдохновляет.
Но он разворачивается.
События в Израиле - лишь очередное в цепи.
Боюсь, скоро миру будет совсем не до Украины.
Что интересно, в Украине все еще продается недвига и люди с этим приезжают в НЙ.
В том числе М1860.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:15

  rjkz написав:
  Hotab написав:rjkz

Не хочу наводить панику, но может такое быть, что из бетона надо выходить еще вчера.


Это удары по энергосистеме, или события в Израиле вас так встряхнули?


Не помню или на этой ветке писал, но мне очень не нравилось то, что в мире творится.
Сценарий не вдохновляет.
Но он разворачивается.
События в Израиле - лишь очередное в цепи.
Боюсь, скоро миру будет совсем не до Украины.
Что интересно, в Украине все еще продается недвига и люди с этим приезжают в НЙ.
В том числе М1860.

Когда я написал, что приближается, как-бы помягче, коллапс, которому подыгрывают внутри страны, написали биполярка.
Как будто я принимаю законы и гноблю граждан с одной стороны ракетами, а с другой бусами и кошмарю законами
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вибачте за оффтоп, колеги
але якщо когось раптом ще цікавлять ціни реальних угод:
47м2 в ФК2 (з ремонтом і меблями, середній поверх, невидова) за 170к$
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 10:40

  kingkongovets написав:вибачте за оффтоп, колеги
але якщо когось раптом ще цікавлять ціни реальних угод:
47м2 в ФК2 (з ремонтом і меблями, середній поверх, невидова) за 170к$

В 2021 - за скільки вона продавалась би?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 11:51

  Бетон написав:
  rjkz написав:
Не хочу наводить панику, но может такое быть, что из бетона надо выходить еще вчера.

Это удары по энергосистеме, или события в Израиле вас так встряхнули?

Не помню или на этой ветке писал, но мне очень не нравилось то, что в мире творится.
Сценарий не вдохновляет.
Но он разворачивается.
События в Израиле - лишь очередное в цепи.
Боюсь, скоро миру будет совсем не до Украины.
Что интересно, в Украине все еще продается недвига и люди с этим приезжают в НЙ.
В том числе М1860.

Когда я написал, что приближается, как-бы помягче, коллапс, которому подыгрывают внутри страны, написали биполярка.
Как будто я принимаю законы и гноблю граждан с одной стороны ракетами, а с другой бусами и кошмарю законами

Українська влада 33 роки дерибанить країну.
Особливо Януковичі та їх ідеологічні наслідники - зелені.
Що нового ти хотів сказати?
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