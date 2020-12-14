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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 кві, 2024 06:33
Hotab написав:rjkz
Не хочу наводить панику, но может такое быть, что из бетона надо выходить еще вчера.
Это удары по энергосистеме, или события в Израиле вас так встряхнули?
Не помню или на этой ветке писал, но мне очень не нравилось то, что в мире творится.
Сценарий не вдохновляет.
Но он разворачивается.
События в Израиле - лишь очередное в цепи.
Боюсь, скоро миру будет совсем не до Украины.
Что интересно, в Украине все еще продается недвига и люди с этим приезжают в НЙ.
В том числе М1860.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 09:15
rjkz написав: Hotab написав:rjkz
Не хочу наводить панику, но может такое быть, что из бетона надо выходить еще вчера.
Это удары по энергосистеме, или события в Израиле вас так встряхнули?
Не помню или на этой ветке писал, но мне очень не нравилось то, что в мире творится.
Сценарий не вдохновляет.
Но он разворачивается.
События в Израиле - лишь очередное в цепи.
Боюсь, скоро миру будет совсем не до Украины.
Что интересно, в Украине все еще продается недвига и люди с этим приезжают в НЙ.
В том числе М1860.
Когда я написал, что приближается, как-бы помягче, коллапс, которому подыгрывают внутри страны, написали биполярка.
Как будто я принимаю законы и гноблю граждан с одной стороны ракетами, а с другой бусами и кошмарю законами
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Додано: Нед 14 кві, 2024 09:47
вибачте за оффтоп, колеги
але якщо когось раптом ще цікавлять ціни реальних угод:
47м2 в ФК2 (з ремонтом і меблями, середній поверх, невидова) за 170к$
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:40
kingkongovets написав:
вибачте за оффтоп, колеги
але якщо когось раптом ще цікавлять ціни реальних угод:
47м2 в ФК2 (з ремонтом і меблями, середній поверх, невидова) за 170к$
В 2021 - за скільки вона продавалась би?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:31
Frant
Рєус вродє писав що по 4,3куе/метр хтось із друзів продав
Чи видова, чи набита Міллє та Гаггенау із Віллероєм, чи є плінтусА - не пам'ятаю
Але набагато більша по метражу
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:33
kingkongovets написав:
вибачте за оффтоп, колеги
але якщо когось раптом ще цікавлять ціни реальних угод:
47м2 в ФК2 (з ремонтом і меблями, середній поверх, невидова) за 170к$
airmax78 писав що купувати нерухомість в країні яка воює то "клініка",
а вікапавл була іншої думки
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:33
барабашов написав:Frant
Рєус вродє писав що по 4,3куе/метр хтось із друзів продав
Чи видова, чи набита Міллє та Гаггенау із Віллероєм, чи є плінтусА - не пам'ятаю
Але набагато більша по метражу
170000 за 47 м2 ФК-2, схоже, ціни поїхали вниз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:49
kingkongovets написав:
вибачте за оффтоп, колеги
але якщо когось раптом ще цікавлять ціни реальних угод:
47м2 в ФК2 (з ремонтом і меблями, середній поверх, невидова) за 170к$
Здається в 2016 я там купував судія (вузька та довга), вікна в вікна (8 мерів до ссудного будинку).
40 метрів за 49 000 у.е.
Потім ще доплату 2 метрів по ринковій ціні впаяли і вся покупка вийшла шось 55 000
Це була найдешевша пропозиція за весь час продажів ФК2.
Квартири з характеристиками як в інформації КК йшли по 1700-1900 у.е метр.
Це були найнижчі ціни по цьому ЖК.
В них на той час не були погоджені містобудівні умови.
Тобто це була ризикована інвестиція.
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