Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не хочу наводить панику, но может такое быть, что из бетона надо выходить еще вчера.
Это удары по энергосистеме, или события в Израиле вас так встряхнули?
Не помню или на этой ветке писал, но мне очень не нравилось то, что в мире творится. Сценарий не вдохновляет. Но он разворачивается. События в Израиле - лишь очередное в цепи. Боюсь, скоро миру будет совсем не до Украины. Что интересно, в Украине все еще продается недвига и люди с этим приезжают в НЙ. В том числе М1860.
Не хочу наводить панику, но может такое быть, что из бетона надо выходить еще вчера.
Это удары по энергосистеме, или события в Израиле вас так встряхнули?
Не помню или на этой ветке писал, но мне очень не нравилось то, что в мире творится. Сценарий не вдохновляет. Но он разворачивается. События в Израиле - лишь очередное в цепи. Боюсь, скоро миру будет совсем не до Украины. Что интересно, в Украине все еще продается недвига и люди с этим приезжают в НЙ. В том числе М1860.
Когда я написал, что приближается, как-бы помягче, коллапс, которому подыгрывают внутри страны, написали биполярка. Как будто я принимаю законы и гноблю граждан с одной стороны ракетами, а с другой бусами и кошмарю законами
kingkongovets написав:вибачте за оффтоп, колеги але якщо когось раптом ще цікавлять ціни реальних угод: 47м2 в ФК2 (з ремонтом і меблями, середній поверх, невидова) за 170к$
Здається в 2016 я там купував судія (вузька та довга), вікна в вікна (8 мерів до ссудного будинку). 40 метрів за 49 000 у.е. Потім ще доплату 2 метрів по ринковій ціні впаяли і вся покупка вийшла шось 55 000 Це була найдешевша пропозиція за весь час продажів ФК2. Квартири з характеристиками як в інформації КК йшли по 1700-1900 у.е метр. Це були найнижчі ціни по цьому ЖК. В них на той час не були погоджені містобудівні умови. Тобто це була ризикована інвестиція.