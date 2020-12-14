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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11753117541175511756
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 16:04

  vitaliiangel написав:
Тепер відомо вартість ремонту протікаючого тунелю на перегоні метро "Либідська" - "Деміївська":

393,5 мільйони гривень - це майже половина резервного фонду м. Києва на 2024 рік (який складає 836,5 млн грн).

Відповідно до розпорядження №281 Київської міської військової адміністрації від 01.04.2024 року гроші будуть виділені саме з резервного фонду.

Про це повідомив (https://www.facebook.com/providnyy/post ... 5417102210) голова Тимчасової контрольної комісії Київради з питань метрополітену Олександр Тимченко.

Якщо порівнювати з будівництвом метро на Виноградар, то це еквівалентно будівництву приблизно 500 метрів нового тунелю.

уже скоро обіцяних півроку
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 16:07

  Investor_K написав:Мої вибачення за повідомлення.
Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?

Що робити?
Investor_K
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