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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11753117541175511756
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 16:04

  vitaliiangel написав:
Тепер відомо вартість ремонту протікаючого тунелю на перегоні метро "Либідська" - "Деміївська":

393,5 мільйони гривень - це майже половина резервного фонду м. Києва на 2024 рік (який складає 836,5 млн грн).

Відповідно до розпорядження №281 Київської міської військової адміністрації від 01.04.2024 року гроші будуть виділені саме з резервного фонду.

Про це повідомив (https://www.facebook.com/providnyy/post ... 5417102210) голова Тимчасової контрольної комісії Київради з питань метрополітену Олександр Тимченко.

Якщо порівнювати з будівництвом метро на Виноградар, то це еквівалентно будівництву приблизно 500 метрів нового тунелю.

уже скоро обіцяних півроку
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 16:07

  Investor_K написав:Мої вибачення за повідомлення.
Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?

Що робити?
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 17:03

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Мої вибачення за повідомлення.
Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?

Що робити?

Визивати поліцію, писати заяву про шахрайство
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 18:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... UWtOY.html

Три однухи для аренды. Плюс кладовые.
45 куе 1 шт.

Не не, вроде три с.у.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 19:05

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Мої вибачення за повідомлення.
Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?

Що робити?

Визивати поліцію, писати заяву про шахрайство
Мені треба знати власників. Нафіш мені подіція?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 19:44

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartira-144m2-varshavskiy-2-retrovl-vinogradar-nivki-obolon-IDUWtOY.html

Три однухи для аренды. Плюс кладовые.
45 куе 1 шт.

Не не, вроде три с.у.

планировка корявая
на 2м уровне нет входа
лифт?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 20:59

  Прохожий написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartira-144m2-varshavskiy-2-retrovl-vinogradar-nivki-obolon-IDUWtOY.html

Три однухи для аренды. Плюс кладовые.
45 куе 1 шт.

Не не, вроде три с.у.

планировка корявая
на 2м уровне нет входа
лифт?

Не. Только лестница
Бетон
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