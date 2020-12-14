Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 кві, 2024 16:04
vitaliiangel написав:
Тепер відомо вартість ремонту протікаючого тунелю на перегоні метро "Либідська" - "Деміївська":
393,5 мільйони гривень - це майже половина резервного фонду м. Києва на 2024 рік (який складає 836,5 млн грн).
Відповідно до розпорядження №281 Київської міської військової адміністрації від 01.04.2024 року гроші будуть виділені саме з резервного фонду.
Про це повідомив (
https://www.facebook.com/providnyy/post ... 5417102210
) голова Тимчасової контрольної комісії Київради з питань метрополітену Олександр Тимченко.
Якщо порівнювати з будівництвом метро на Виноградар, то це еквівалентно будівництву приблизно 500 метрів нового тунелю.
уже скоро обіцяних півроку
flyman
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Додано: Нед 14 кві, 2024 16:07
Investor_K написав:
Мої вибачення за повідомлення.
Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?
Що робити?
Investor_K
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Додано: Нед 14 кві, 2024 17:03
Investor_K написав: Investor_K написав:
Мої вибачення за повідомлення.
Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?
Що робити?
Визивати поліцію, писати заяву про шахрайство
flyman
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Додано: Нед 14 кві, 2024 18:51
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... UWtOY.html
Три однухи для аренды. Плюс кладовые.
45 куе 1 шт.
Не не, вроде три с.у.
Бетон
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:05
flyman написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Мої вибачення за повідомлення.
Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?
Що робити?
Визивати поліцію, писати заяву про шахрайство
Мені треба знати власників. Нафіш мені подіція?
Investor_K
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:44
Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartira-144m2-varshavskiy-2-retrovl-vinogradar-nivki-obolon-IDUWtOY.html
Три однухи для аренды. Плюс кладовые.
45 куе 1 шт.
Не не, вроде три с.у.
планировка корявая
на 2м уровне нет входа
лифт?
Прохожий
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Додано: Нед 14 кві, 2024 20:59
Прохожий написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartira-144m2-varshavskiy-2-retrovl-vinogradar-nivki-obolon-IDUWtOY.html
Три однухи для аренды. Плюс кладовые.
45 куе 1 шт.
Не не, вроде три с.у.
планировка корявая
на 2м уровне нет входа
лифт?
Не. Только лестница
Бетон
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Додано: Нед 14 кві, 2024 22:26
На День Києва відкривають.
Це буде улюблений маршрут ТЦК
UA
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Додано: Пон 15 кві, 2024 08:42
UA написав:
На День Києва відкривають.
Це буде улюблений маршрут ТЦК
Дерибан продовжується.
Українські чиновники всіма силами хочуть програти війну
Frant
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Додано: Пон 15 кві, 2024 09:01
Frant написав: барабашов написав: Frant
Рєус вродє писав що по 4,3куе/метр хтось із друзів продав
Чи видова, чи набита Міллє та Гаггенау із Віллероєм, чи є плінтусА - не пам'ятаю
Але набагато більша по метражу
170000 за 47 м2 ФК-2 - не балабольство,часом?
Балабольсьво звісно
cherchiltank
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