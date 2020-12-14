Ясно.
Поповнимо список балаболів паном ККЦ.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 кві, 2024 09:03
Ясно.
Поповнимо список балаболів паном ККЦ.
Додано: Пон 15 кві, 2024 09:10
Є платні аналоги/зеркала публічної кадастрової карти. Але їх також періодично закривають. Проте у вас хоч кадастровий номер є, тому знайти власників можна. А в мене складніше питання. Або може хто куди направить чи може є відповідна гілка, але не знайшов... Так ось у мене немає кадастрового номеру. Є земля при дорозі, десь 3-5 сотин, на якій стоїть велика радянська будова-знак межі району. Кругом цього клаптику землі - моя земля. А того району, що показує знак, вже немає після нового поділу, тож той знак вже взагалі не потрібен. То до кого звертатися, щоб викупити/орендувати дану землю? Бо є плани на будівництво комерції
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