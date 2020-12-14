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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11754117551175611757
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 09:03

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
Рєус вродє писав що по 4,3куе/метр хтось із друзів продав
Чи видова, чи набита Міллє та Гаггенау із Віллероєм, чи є плінтусА - не пам'ятаю
Але набагато більша по метражу

170000 за 47 м2 ФК-2 - не балабольство,часом?

Балабольсьво звісно

Ясно.
Поповнимо список балаболів паном ККЦ.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 09:10

  Investor_K написав: Мені треба знати власників. Нафіш мені подіція?

Є платні аналоги/зеркала публічної кадастрової карти. Але їх також періодично закривають. Проте у вас хоч кадастровий номер є, тому знайти власників можна. А в мене складніше питання. Або може хто куди направить чи може є відповідна гілка, але не знайшов... Так ось у мене немає кадастрового номеру. Є земля при дорозі, десь 3-5 сотин, на якій стоїть велика радянська будова-знак межі району. Кругом цього клаптику землі - моя земля. А того району, що показує знак, вже немає після нового поділу, тож той знак вже взагалі не потрібен. То до кого звертатися, щоб викупити/орендувати дану землю? Бо є плани на будівництво комерції
The_Rebel
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