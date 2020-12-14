Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:Мої вибачення за повідомлення. Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?
Investor_K написав:Мої вибачення за повідомлення. Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?
Investor_K написав:Мої вибачення за повідомлення. Учора ввечері на свйті Мінюсту зробив запит щодо власників ділянки за його кадастровим номером. Гроші списало, квитанція про сплату прийшла. А довідкизгідно запиту немає. Може, вона приходить лише у робочий час?
Investor_K написав: Мені треба знати власників. Нафіш мені подіція?
Є платні аналоги/зеркала публічної кадастрової карти. Але їх також періодично закривають. Проте у вас хоч кадастровий номер є, тому знайти власників можна. А в мене складніше питання. Або може хто куди направить чи може є відповідна гілка, але не знайшов... Так ось у мене немає кадастрового номеру. Є земля при дорозі, десь 3-5 сотин, на якій стоїть велика радянська будова-знак межі району. Кругом цього клаптику землі - моя земля. А того району, що показує знак, вже немає після нового поділу, тож той знак вже взагалі не потрібен. То до кого звертатися, щоб викупити/орендувати дану землю? Бо є плани на будівництво комерції
Боєць Окремої Президентської Бригади звертається щодо блокування будівництва ЖК «ART HOUSE» у м.Києві.
«Звертаюсь з проблемою щодо ЖК «ART HOUSE» у м.Києві, яку я сам вирішити не можу. Це колишній проект УКРБУД,який прийняв КиївМіськБуд. Але різні державні органи намагаються судами відібрати право на будівництво ЖК. Якщо у них це вийде,ми залишимось ні з чим.
16 квітня буде засідання Касаційного суду (№ справи-N910/7511/22),і воно може все вирішити. Апеляцію ми виграли,але інша сторона намагається і далі відібрати у нас право на отримання житла.
Нам не потрібні гроші, нам потрібна увага людей,які можуть вплинути на ситуацію і допомогти нам у вирішенні цієї проблеми. Я особисто,як військовий,можу залишитись без житла,за яке заплатив свої власні гроші.
Дякую вам за увагу і допомогу.» - Іван Ярмоленко
Даний ЖК мав бути добудований ще у 2021 році. Тут багато квартир призначені ВІЙСЬКОВИМ,які зараз борються за державність України. Але вже більше року відбуваються суди,мета яких-відібрати земельну ділянку,відведену під будівництво ЖК.