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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11754117551175611757
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 09:47

Бетон Ти вже вивчив частушку про територію, прочитав роман Бальзака?
Як у тебе з читанням текстів, взагалі? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:05

  Бетон написав:Боєць Окремої Президентської Бригади звертається щодо блокування будівництва ЖК «ART HOUSE» у м.Києві.

«Звертаюсь з проблемою щодо ЖК «ART HOUSE» у м.Києві, яку я сам вирішити не можу. Це колишній проект УКРБУД,який прийняв КиївМіськБуд. Але різні державні органи намагаються судами відібрати право на будівництво ЖК. Якщо у них це вийде,ми залишимось ні з чим.

16 квітня буде засідання Касаційного суду (№ справи-N910/7511/22),і воно може все вирішити. Апеляцію ми виграли,але інша сторона намагається і далі відібрати у нас право на отримання житла.

Нам не потрібні гроші, нам потрібна увага людей,які можуть вплинути на ситуацію і допомогти нам у вирішенні цієї проблеми. Я особисто,як військовий,можу залишитись без житла,за яке заплатив свої власні гроші.

Дякую вам за увагу і допомогу.» - Іван Ярмоленко

Даний ЖК мав бути добудований ще у 2021 році. Тут багато квартир призначені ВІЙСЬКОВИМ,які зараз борються за державність України. Але вже більше року відбуваються суди,мета яких-відібрати земельну ділянку,відведену під будівництво ЖК.

Боец піднімаючись в атаку буде кричати - Ура! За суд! За прокуратуру! За Микитася! За Кушніра!
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:43

  UA написав:
  Бетон написав:Боєць Окремої Президентської Бригади звертається щодо блокування будівництва ЖК «ART HOUSE» у м.Києві.

«Звертаюсь з проблемою щодо ЖК «ART HOUSE» у м.Києві, яку я сам вирішити не можу. Це колишній проект УКРБУД,який прийняв КиївМіськБуд. Але різні державні органи намагаються судами відібрати право на будівництво ЖК. Якщо у них це вийде,ми залишимось ні з чим.

16 квітня буде засідання Касаційного суду (№ справи-N910/7511/22),і воно може все вирішити. Апеляцію ми виграли,але інша сторона намагається і далі відібрати у нас право на отримання житла.

Нам не потрібні гроші, нам потрібна увага людей,які можуть вплинути на ситуацію і допомогти нам у вирішенні цієї проблеми. Я особисто,як військовий,можу залишитись без житла,за яке заплатив свої власні гроші.

Дякую вам за увагу і допомогу.» - Іван Ярмоленко

Даний ЖК мав бути добудований ще у 2021 році. Тут багато квартир призначені ВІЙСЬКОВИМ,які зараз борються за державність України. Але вже більше року відбуваються суди,мета яких-відібрати земельну ділянку,відведену під будівництво ЖК.

Боец піднімаючись в атаку буде кричати - Ура! За суд! За прокуратуру! За Микитася! За Кушніра!

За польського ухилянта Бетона!
Frant
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  #<1 ... 11754117551175611757
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