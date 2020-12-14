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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 кві, 2024 09:47
Бетон
Ти вже вивчив частушку про територію, прочитав роман Бальзака?
Як у тебе з читанням текстів, взагалі?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 10:05
Бетон написав:
Боєць Окремої Президентської Бригади звертається щодо блокування будівництва ЖК «ART HOUSE» у м.Києві.
«Звертаюсь з проблемою щодо ЖК «ART HOUSE» у м.Києві, яку я сам вирішити не можу. Це колишній проект УКРБУД,який прийняв КиївМіськБуд. Але різні державні органи намагаються судами відібрати право на будівництво ЖК. Якщо у них це вийде,ми залишимось ні з чим.
16 квітня буде засідання Касаційного суду (№ справи-N910/7511/22),і воно може все вирішити. Апеляцію ми виграли,але інша сторона намагається і далі відібрати у нас право на отримання житла.
Нам не потрібні гроші, нам потрібна увага людей,які можуть вплинути на ситуацію і допомогти нам у вирішенні цієї проблеми. Я особисто,як військовий,можу залишитись без житла,за яке заплатив свої власні гроші.
Дякую вам за увагу і допомогу.» - Іван Ярмоленко
Даний ЖК мав бути добудований ще у 2021 році. Тут багато квартир призначені ВІЙСЬКОВИМ,які зараз борються за державність України. Але вже більше року відбуваються суди,мета яких-відібрати земельну ділянку,відведену під будівництво ЖК.
Боец піднімаючись в атаку буде кричати - Ура! За суд! За прокуратуру! За Микитася! За Кушніра!
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Додано: Пон 15 кві, 2024 10:43
UA написав: Бетон написав:
Боєць Окремої Президентської Бригади звертається щодо блокування будівництва ЖК «ART HOUSE» у м.Києві.
«Звертаюсь з проблемою щодо ЖК «ART HOUSE» у м.Києві, яку я сам вирішити не можу. Це колишній проект УКРБУД,який прийняв КиївМіськБуд. Але різні державні органи намагаються судами відібрати право на будівництво ЖК. Якщо у них це вийде,ми залишимось ні з чим.
16 квітня буде засідання Касаційного суду (№ справи-N910/7511/22),і воно може все вирішити. Апеляцію ми виграли,але інша сторона намагається і далі відібрати у нас право на отримання житла.
Нам не потрібні гроші, нам потрібна увага людей,які можуть вплинути на ситуацію і допомогти нам у вирішенні цієї проблеми. Я особисто,як військовий,можу залишитись без житла,за яке заплатив свої власні гроші.
Дякую вам за увагу і допомогу.» - Іван Ярмоленко
Даний ЖК мав бути добудований ще у 2021 році. Тут багато квартир призначені ВІЙСЬКОВИМ,які зараз борються за державність України. Але вже більше року відбуваються суди,мета яких-відібрати земельну ділянку,відведену під будівництво ЖК.
Боец піднімаючись в атаку буде кричати - Ура! За суд! За прокуратуру! За Микитася! За Кушніра!
За польського ухилянта Бетона!
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