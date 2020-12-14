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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11754117551175611757
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Раньше нужно было не ги ги-кать поприколу а думать за кого нолосуют
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:17

  Бетон написав:Раньше нужно было не ги ги-кать поприколу а думать за кого нолосуют

Микитась з УкрБрудом це продукт ще Азірова.
Систему міняти треба - сказав сантехнік подивившись на радіатор опалення :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.

Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.

Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.
DenVW124
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:50

  DenVW124 написав:Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.

Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.

Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.

Це шизофренія чи це штучний "інтелект" такі тексти пише?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:09

  UA написав:
  DenVW124 написав:Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.

Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.

Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.

Це шизофренія чи це штучний "інтелект" такі тексти пише?

Чат жопаті видно здалеку
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Людина тягнеться до теханалізу, готувалась, вивчала методологію, cntrl+c, а її - по руках. Це зовсім не френдлі
Бетон
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