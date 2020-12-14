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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:55
Раньше нужно было не ги ги-кать поприколу а думать за кого нолосуют
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Бетон
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:17
Бетон написав:
Раньше нужно было не ги ги-кать поприколу а думать за кого нолосуют
Микитась з УкрБрудом це продукт ще Азірова.
Систему міняти треба - сказав сантехнік подивившись на радіатор опалення
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:24
Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.
Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.
Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.
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DenVW124
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:50
DenVW124 написав:
Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.
Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.
Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.
Це шизофренія чи це штучний "інтелект" такі тексти пише?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 14:09
UA написав: DenVW124 написав:
Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.
Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.
Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.
Це шизофренія чи це штучний "інтелект" такі тексти пише?
Чат жопаті видно здалеку
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Faceless
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Додано: Пон 15 кві, 2024 15:03
Людина тягнеться до теханалізу, готувалась, вивчала методологію, cntrl+c, а її - по руках. Це зовсім не френдлі
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Бетон
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:47
Faceless написав: UA написав: DenVW124 написав:
Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.
Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.
Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.
Це шизофренія чи це штучний "інтелект" такі тексти пише?
Чат жопаті видно здалеку
злі люде кажут, що правильно жопаІТ, бо скоро оте ШІ всіх програміздів позбавить роботи, гиги
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flyman
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:49
flyman написав:
злі люде кажут, що правильно жопаІТ, бо скоро оте ШІ всіх програміздів позбавить роботи, гиги
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