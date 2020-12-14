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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11754117551175611757
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Раньше нужно было не ги ги-кать поприколу а думать за кого нолосуют
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:17

  Бетон написав:Раньше нужно было не ги ги-кать поприколу а думать за кого нолосуют

Микитась з УкрБрудом це продукт ще Азірова.
Систему міняти треба - сказав сантехнік подивившись на радіатор опалення :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.

Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.

Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.
DenVW124
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:50

  DenVW124 написав:Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.

Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.

Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.

Це шизофренія чи це штучний "інтелект" такі тексти пише?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:09

  UA написав:
  DenVW124 написав:Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.

Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.

Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.

Це шизофренія чи це штучний "інтелект" такі тексти пише?

Чат жопаті видно здалеку
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Людина тягнеться до теханалізу, готувалась, вивчала методологію, cntrl+c, а її - по руках. Це зовсім не френдлі
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:47

  Faceless написав:
  UA написав:
  DenVW124 написав:Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.

Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.

Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.

Це шизофренія чи це штучний "інтелект" такі тексти пише?

Чат жопаті видно здалеку

злі люде кажут, що правильно жопаІТ, бо скоро оте ШІ всіх програміздів позбавить роботи, гиги
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:злі люде кажут, що правильно жопаІТ, бо скоро оте ШІ всіх програміздів позбавить роботи, гиги

Faceless
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  #<1 ... 11754117551175611757
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