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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11755117561175711758
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:40

  UA написав:
  DenVW124 написав:Прогнозирование обвала нереальных цен на жилье в Киеве сложно из-за множества факторов, включая экономическую ситуацию, спрос и предложение на рынке недвижимости, правительственные политики и другие внешние воздействия. Однако, можно сказать, что высокие цены на жилье, относительно низкие зарплаты и другие экономические факторы могут создавать давление на рынке недвижимости и увеличивать риски появления пузыря в цене недвижимости.

Понимание причин, по которым цены на жилье могут быть завышены, важно для того, чтобы предсказать, когда и как могут начаться изменения на рынке недвижимости. Возможные причины включают в себя спрос на жилье, инвестиции в недвижимость, доступ к кредитам, изменения в правовой сфере и др.

Чтобы решить вопрос, когда же начнется обвал цен на жилье, необходимо проводить анализ ситуации на рынке недвижимости и экономики в целом. В любом случае, важно помнить, что рынок недвижимости может быть подвержен колебаниям и риску обвала цен, и инвестировать в недвижимость следует с осторожностью, учитывая риски и прогнозируемые тенденции.

Це шизофренія чи це штучний "інтелект" такі тексти пише?

Чомусь відсутня друга частина тексту. Про дефіцит і дорожай Кржн.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:19

ветка деградировала, целый день обсуждается какой-то вброс
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:24

  vitaliiangel написав:ветка деградировала

Кількість неосвічених малограмотних придурків - сягнула критичної межі.
Їм треба би в верховну раду, в міністри, в застміністри, до грушевського, вінниченка, петлюри, котика Мурзіка і песика Барсика.
А вони тут самостверджуються.
Навіщо?
І так зрозуміло, що під мудрим керівництвом зеленої некорумпованої команди і муТрих слуг - держава процвітатиме, а ціни Кржн - лише уверх!. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:03

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:ветка деградировала

Кількість неосвічених малограмотних придурків - сягнула критичної межі.
Їм треба би в верховну раду, в міністри, в застміністри, до грушевського, вінниченка, петлюри, котика Мурзіка і песика Барсика.
А вони тут самостверджуються.
Навіщо?
І так зрозуміло, що під мудрим керівництвом зеленої некорумпованої команди і муТрих слуг - держава процвітатиме, а ціни Кржн - лише уверх!. :mrgreen:

Так пишеш, немов влада це не ваших рук діло. Вони не з марсу прилетіли. Це діти, умовно, твоїх знайомих і родичів.
Все що зараз відбувається це результат менталітету, який ти і подібні зробили власним стилем життя. те, що ти пишеш, свідчить про це. Всі винуваті, окрім розумника.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:42

  Бетон написав:
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:ветка деградировала

Кількість неосвічених малограмотних придурків - сягнула критичної межі.
Їм треба би в верховну раду, в міністри, в застміністри, до грушевського, вінниченка, петлюри, котика Мурзіка і песика Барсика.
А вони тут самостверджуються.
Навіщо?
І так зрозуміло, що під мудрим керівництвом зеленої некорумпованої команди і муТрих слуг - держава процвітатиме, а ціни Кржн - лише уверх!. :mrgreen:

Так пишеш, немов влада це не ваших рук діло. Вони не з марсу прилетіли. Це діти, умовно, твоїх знайомих і родичів.
Все що зараз відбувається це результат менталітету, який ти і подібні зробили власним стилем життя. те, що ти пишеш, свідчить про це. Всі винуваті, окрім розумника.

Та теж здивувався коли Дубневича Б. головою Солонківської ОТГ(де в мене будиночок) люди вибрали, хоча там клейма ніде ставити :
https://www.slidstvo.info/articles/halytski-koroli/
І понеслась:
https://www.google.com.ua/amp/s/varta1. ... tml?espv=1
Не говорячи, шо землі собі навколольвівської ще навиділяв.
Так, що люди самі вибрали, тепер їх податки розкрадають.
Bolt
 
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