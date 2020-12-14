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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 кві, 2024 16:50
Интересно, что цены в объявах в Киеве, практически, как до войны. Откуда столько оптимизма, не понимаю.
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1
Додано: Вів 16 кві, 2024 17:00
hxbbgaf написав:
Интересно, что цены в объявах в Киеве, практически, как до войны. Откуда столько оптимизма, не понимаю.
аренда ожила.
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2
Додано: Вів 16 кві, 2024 17:33
hxbbgaf написав:
Интересно, что цены в объявах в Киеве, практически, как до войны. Откуда столько оптимизма, не понимаю.
Це не оптимізм
Це біженці від московитських ракетно-бомбових ударів.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 17:36
Hotab написав:барабашов
По теме - по обьекту надо смотреть правоустанавливающие док
Спасибо, кэп.
А ото перед этим к чему?
«Нет сил молчать»?
В жизни нет слушателей этой куеты?
Не всі пасажири таксі бажають слухати ці розповіді)))
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