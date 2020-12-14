аренда ожила.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 кві, 2024 17:00
Додано: Вів 16 кві, 2024 21:53
Тн "Кокус свободы", трампистская фракция в Конгрессе, пригрозила Джонсону(спикеру) отставкой в случае постановки помощи Украине хоть в каком виде.
При этом, этот самый Джонсон сейчас, якобы, готов поставить на голосование 3 разных закона о помощи Израилю, Тайваню и Украине.
Есть большое подозрение, что будет именно в этой последовательности и последний закон опять не поставят на голосование.
В адекватных новостных каналах говорят, что без военной помощи США, фронт может рухнуть просто из-за отсутствия боеприпасов.
В дополнение, вероятность избрания Трампа выглядит более значительной, нежели переизбрание Байдена. В таком случае, возможно, помощь Украине станет не только невозможной, но и как-бы это не привело к прямому содействию пуйлу.
Я уж не хочу писать ту зраду, которая проскакивает в республиканских сми.
Просто противно.
По теме ветки - ввиду вышесказанного, сомневаюсь, что есть смысл хоть под аренду хоть не под аренду что-то бетонировать.
Додано: Вів 16 кві, 2024 22:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Під час першого контракту військовим держава «гаситиме» 50% першого внеску за житло, — бійці 3-ї ОШБр розповідають про переваги служби, зокрема контрактної
Також зазначається, що за кожен рік служби, 2 роки держава покриватиме по 100 тис. грн кредиту за житло.
Йдеться і про 150 тис. грн, які обіцяють «новачкам» в армії для покупки власного авто.
Додано: Вів 16 кві, 2024 23:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
надеюсь спихнуть последнюю хату в варшавском.
если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.
зато покупательница прислала крем, духи, конфетки. так мило
всё что делает наше гос-во - на зло или вопреки. ещё 30 куе снимать и ждать нужно следующего месяца. а там эта WC-валюта может запросто прыгнуть к 50 за доллар.
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Додано: Сер 17 кві, 2024 03:31
Плюс 10 баксів за однокімнатну?)
Якраз стаття на фінанс
«Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла»
Плюс незрозуміло що буде зимою
Додано: Сер 17 кві, 2024 08:46
Немвє жодного сенсу з 24.02.2022 хоть щось інвештувати в Кржн.
Взагалі, порівняти Україну 1991 і 2024 - плакати хочеться.
Все чи майже все проїпали наші керманичі, наслідники грушевського вінниченка петлюри котика Мурзіка і песика Барсика. Перспективи теж очевидні. З українською моделлю управління, яка є погіршеною копією феодальних відносин
Востаннє редагувалось Frant в Сер 17 кві, 2024 08:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 кві, 2024 08:46
Зимою буде холодніше чим літом.
Додано: Сер 17 кві, 2024 08:51
В Україні найменша ЗП в Європі.
Результат 33-річного управління самостійників.
Зимою будемо без електроенергії. Точніше, е/е буде погодинно.
Привіт любителям 25-поверхових суперхрущів.
Додано: Сер 17 кві, 2024 08:57
спихните хотабу, он вроде ищет квартиру
а вот этого от хотаба не ждите)
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:07
vitaliiangel
Я вирішив жити в Ірпені. Там звільняється хата по програмі «є-осьол». Суть «відведи ірпенського віслюка в ТЦК - живи в його хаті».
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