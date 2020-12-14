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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11756117571175811759>
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:00

  hxbbgaf написав:Интересно, что цены в объявах в Киеве, практически, как до войны. Откуда столько оптимизма, не понимаю.

аренда ожила.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 21:53

  vitaliiangel написав:
  hxbbgaf написав:Интересно, что цены в объявах в Киеве, практически, как до войны. Откуда столько оптимизма, не понимаю.

аренда ожила.


Тн "Кокус свободы", трампистская фракция в Конгрессе, пригрозила Джонсону(спикеру) отставкой в случае постановки помощи Украине хоть в каком виде.
При этом, этот самый Джонсон сейчас, якобы, готов поставить на голосование 3 разных закона о помощи Израилю, Тайваню и Украине.
Есть большое подозрение, что будет именно в этой последовательности и последний закон опять не поставят на голосование.
В адекватных новостных каналах говорят, что без военной помощи США, фронт может рухнуть просто из-за отсутствия боеприпасов.
В дополнение, вероятность избрания Трампа выглядит более значительной, нежели переизбрание Байдена. В таком случае, возможно, помощь Украине станет не только невозможной, но и как-бы это не привело к прямому содействию пуйлу.
Я уж не хочу писать ту зраду, которая проскакивает в республиканских сми.
Просто противно.
По теме ветки - ввиду вышесказанного, сомневаюсь, что есть смысл хоть под аренду хоть не под аренду что-то бетонировать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Під час першого контракту військовим держава «гаситиме» 50% першого внеску за житло, — бійці 3-ї ОШБр розповідають про переваги служби, зокрема контрактної

Також зазначається, що за кожен рік служби, 2 роки держава покриватиме по 100 тис. грн кредиту за житло.

Йдеться і про 150 тис. грн, які обіцяють «новачкам» в армії для покупки власного авто.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 23:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

надеюсь спихнуть последнюю хату в варшавском.
если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.
зато покупательница прислала крем, духи, конфетки. так мило
всё что делает наше гос-во - на зло или вопреки. ещё 30 куе снимать и ждать нужно следующего месяца. а там эта WC-валюта может запросто прыгнуть к 50 за доллар.

нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 03:31

  vitaliiangel написав:
  hxbbgaf написав:Интересно, что цены в объявах в Киеве, практически, как до войны. Откуда столько оптимизма, не понимаю.

аренда ожила.

Плюс 10 баксів за однокімнатну?)
Якраз стаття на фінанс
«Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла»
Плюс незрозуміло що буде зимою
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:46

  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:
  hxbbgaf написав:Интересно, что цены в объявах в Киеве, практически, как до войны. Откуда столько оптимизма, не понимаю.

аренда ожила.


Тн "Кокус свободы", трампистская фракция в Конгрессе, пригрозила Джонсону(спикеру) отставкой в случае постановки помощи Украине хоть в каком виде.
При этом, этот самый Джонсон сейчас, якобы, готов поставить на голосование 3 разных закона о помощи Израилю, Тайваню и Украине.

Я уж не хочу писать ту зраду, которая проскакивает в республиканских сми.
Просто противно.
По теме ветки - ввиду вышесказанного, сомневаюсь, что есть смысл хоть под аренду хоть не под аренду что-то бетонировать.

Немвє жодного сенсу з 24.02.2022 хоть щось інвештувати в Кржн.

Взагалі, порівняти Україну 1991 і 2024 - плакати хочеться.
Все чи майже все проїпали наші керманичі, наслідники грушевського вінниченка петлюри котика Мурзіка і песика Барсика. Перспективи теж очевидні. З українською моделлю управління, яка є погіршеною копією феодальних відносин
Востаннє редагувалось Frant в Сер 17 кві, 2024 08:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:46

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  hxbbgaf написав:Интересно, что цены в объявах в Киеве, практически, как до войны. Откуда столько оптимизма, не понимаю.

аренда ожила.

Плюс 10 баксів за однокімнатну?)
Якраз стаття на фінанс
«Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла»
Плюс незрозуміло що буде зимою

Зимою буде холодніше чим літом.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:51

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  hxbbgaf написав:Интересно, что цены в объявах в Киеве, практически, как до войны. Откуда столько оптимизма, не понимаю.

аренда ожила.

Плюс 10 баксів за однокімнатну?)
Якраз стаття на фінанс
«Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла»
Плюс незрозуміло що буде зимою

В Україні найменша ЗП в Європі.
Результат 33-річного управління самостійників.

Зимою будемо без електроенергії. Точніше, е/е буде погодинно.
Привіт любителям 25-поверхових суперхрущів.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:57

  Бетон написав:надеюсь спихнуть последнюю хату в варшавском.
если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.
спихните хотабу, он вроде ищет квартиру
  Бетон написав:зато покупательница прислала крем, духи, конфетки. так мило
а вот этого от хотаба не ждите)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:07

vitaliiangel

спихните хотабу, он вроде ищет квартиру


Я вирішив жити в Ірпені. Там звільняється хата по програмі «є-осьол». Суть «відведи ірпенського віслюка в ТЦК - живи в його хаті».
Hotab
 
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