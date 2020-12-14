Додано: Вів 16 кві, 2024 21:53

vitaliiangel написав: hxbbgaf написав: Интересно, что цены в объявах в Киеве, практически, как до войны. Откуда столько оптимизма, не понимаю. Интересно, что цены в объявах в Киеве, практически, как до войны. Откуда столько оптимизма, не понимаю.

аренда ожила. аренда ожила.

Тн "Кокус свободы", трампистская фракция в Конгрессе, пригрозила Джонсону(спикеру) отставкой в случае постановки помощи Украине хоть в каком виде.При этом, этот самый Джонсон сейчас, якобы, готов поставить на голосование 3 разных закона о помощи Израилю, Тайваню и Украине.Есть большое подозрение, что будет именно в этой последовательности и последний закон опять не поставят на голосование.В адекватных новостных каналах говорят, что без военной помощи США, фронт может рухнуть просто из-за отсутствия боеприпасов.В дополнение, вероятность избрания Трампа выглядит более значительной, нежели переизбрание Байдена. В таком случае, возможно, помощь Украине станет не только невозможной, но и как-бы это не привело к прямому содействию пуйлу.Я уж не хочу писать ту зраду, которая проскакивает в республиканских сми.Просто противно.По теме ветки - ввиду вышесказанного, сомневаюсь, что есть смысл хоть под аренду хоть не под аренду что-то бетонировать.