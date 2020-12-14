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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11756117571175811759
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:07

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:надеюсь спихнуть последнюю хату в варшавском.
если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.
спихните хотабу, он вроде ищет квартиру
  Бетон написав:зато покупательница прислала крем, духи, конфетки. так мило
а вот этого от хотаба не ждите)

Хотаб, вишліть цій особі, любительниці шари і гіпсових фонтанів, використаний сondom.
  Hotab написав:vitaliiangel

спихните хотабу, он вроде ищет квартиру


Я вирішив жити в Ірпені. Там звільняється хата по програмі «є-осьол». Суть «відведи ірпенського віслюка в ТЦК - живи в його хаті».

Хороша програма, правильна.
Давно пора її реалізувати.
В масштабах всієї країни
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:16

  Бетон написав:Під час першого контракту військовим держава «гаситиме» 50% першого внеску за житло, — бійці 3-ї ОШБр розповідають про переваги служби, зокрема контрактної

Також зазначається, що за кожен рік служби, 2 роки держава покриватиме по 100 тис. грн кредиту за житло.

Йдеться і про 150 тис. грн, які обіцяють «новачкам» в армії для покупки власного авто.


такой взрослый а веришь в сказки
в бюджете таких денег нет
как нет в бюджете на +500 000 новых солдат (должны будут покупать за свои деньги все)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.

купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:32

  Frant написав:використаний сondom.
не втягивай меня в ваши с хотабом интимные подробности
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:42

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Хотаб, вишли особі Вітальєна - використаний сondom.
не втягивай меня в ваши с хотабом интимные подробности

Чому ти перестав боротись з київськими "хрущовськими" будинками?
Що трапилось? :mrgreen:
Зовсім погано з грошима?
Можливо, ти працевлаштувався? Врешті решт?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 17 кві, 2024 10:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:48

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Хотаб, вишли особі Вітальєна - використаний сondom.
не втягивай меня в ваши с хотабом интимные подробности

Чому ти перестав боротись з київськими "хрущовськими" будинками?
Що трапилось? :mrgreen:

я их полюбил как ты хотаба :oops:
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:59

  Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру

Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)
gonchik74
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