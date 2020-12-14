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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:07
vitaliiangel написав: Бетон написав:
надеюсь спихнуть последнюю хату в варшавском.
если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.
спихните хотабу, он вроде ищет квартиру
Бетон написав:
зато покупательница прислала крем, духи, конфетки. так мило
а вот этого от хотаба не ждите)
Хотаб, вишліть цій особі, любительниці шари і гіпсових фонтанів, використаний сondom.
Hotab написав:vitaliiangel
спихните хотабу, он вроде ищет квартиру
Я вирішив жити в Ірпені. Там звільняється хата по програмі «є-осьол». Суть «відведи ірпенського віслюка в ТЦК - живи в його хаті».
Хороша програма, правильна.
Давно пора її реалізувати.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:16
Бетон написав:
Під час першого контракту військовим держава «гаситиме» 50% першого внеску за житло, — бійці 3-ї ОШБр розповідають про переваги служби, зокрема контрактної
Також зазначається, що за кожен рік служби, 2 роки держава покриватиме по 100 тис. грн кредиту за житло.
Йдеться і про 150 тис. грн, які обіцяють «новачкам» в армії для покупки власного авто.
такой взрослый а веришь в сказки
в бюджете таких денег нет
как нет в бюджете на +500 000 новых солдат (должны будут покупать за свои деньги все)
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:23
Бетон написав:
если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.
купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:32
Frant написав:
використаний сondom.
не втягивай меня в ваши с хотабом интимные подробности
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2
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:42
vitaliiangel написав: Frant написав:
Хотаб, вишли особі Вітальєна - використаний сondom.
не втягивай меня в ваши с хотабом интимные подробности
Чому ти перестав боротись з київськими "хрущовськими" будинками?
Що трапилось?
Зовсім погано з грошима?
Можливо, ти працевлаштувався? Врешті решт?
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 17 кві, 2024 10:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:48
Frant написав: vitaliiangel написав: Frant написав:
Хотаб, вишли особі Вітальєна - використаний сondom.
не втягивай меня в ваши с хотабом интимные подробности
Чому ти перестав боротись з київськими "хрущовськими" будинками?
Що трапилось?
я их полюбил как ты хотаба
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:59
Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)
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