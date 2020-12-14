|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:16
Бетон написав:
Під час першого контракту військовим держава «гаситиме» 50% першого внеску за житло, — бійці 3-ї ОШБр розповідають про переваги служби, зокрема контрактної
Також зазначається, що за кожен рік служби, 2 роки держава покриватиме по 100 тис. грн кредиту за житло.
Йдеться і про 150 тис. грн, які обіцяють «новачкам» в армії для покупки власного авто.
такой взрослый а веришь в сказки
в бюджете таких денег нет
как нет в бюджете на +500 000 новых солдат (должны будут покупать за свои деньги все)
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1191
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:23
Бетон написав:
если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.
купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1191
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:59
Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 709
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 10:52
rjkz написав:
Тн "Кокус свободы", трампистская фракция в Конгрессе, пригрозила Джонсону(спикеру) отставкой в случае постановки помощи Украине хоть в каком виде.
При этом, этот самый Джонсон сейчас, якобы, готов поставить на голосование 3 разных закона о помощи Израилю, Тайваню и Украине.
Есть большое подозрение, что будет именно в этой последовательности и последний закон опять не поставят на голосование.
В адекватных новостных каналах говорят, что без военной помощи США, фронт может рухнуть просто из-за отсутствия боеприпасов.
В дополнение, вероятность избрания Трампа выглядит более значительной, нежели переизбрание Байдена. В таком случае, возможно, помощь Украине станет не только невозможной, но и как-бы это не привело к прямому содействию пуйлу.
Я уж не хочу писать ту зраду, которая проскакивает в республиканских сми.
Просто противно.
По теме ветки - ввиду вышесказанного, сомневаюсь, что есть смысл хоть под аренду хоть не под аренду что-то бетонировать.
Саме з цієї причини Зе вимушений буде погордится на капітуляцію за турецьким або китайским планом.
Приблизно після 2027 нова агресія рф.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8124
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1820 раз.
- Подякували: 2223 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:10
в Чернигов дорожай прилетел
проблемы по всем фронтам
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:39
Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11881
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 2211 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:46
Феодал написав:
в Чернигов дорожай прилетел
проблемы по всем фронтам
Президент сказав що ракет для ппо мало, людей на лбс теж не вистачає допомогу штати ніяк не проголосують - то які варіанти?
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1352
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:48
Олежан написав: Бетон написав:
если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.
купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
Я не шарю.
Буду лезть не в свой сферу, будет как с тем ведущим, у которого в яму оползень дом тянет
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2415
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:48
Hotab написав:Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.
Якраз поруч буде військове кладовище - може тому?
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1352
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:52
Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы
Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2415
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24758
|16538400
|
|
|1347
|5431737
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|41935
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|