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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:54
Hotab написав:Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.
думаю, отрицательный дорожай будет еще больше...
напродавались продаваны
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Феодал
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Додано: Сер 17 кві, 2024 11:58
UA написав:
Саме з цієї причини Зе вимушений буде погордится на капітуляцію за турецьким або китайским планом.
ніть!
поки план - до останнього українця!
з лопатами!
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