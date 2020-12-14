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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11757117581175911760
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:54

  Hotab написав:Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.

думаю, отрицательный дорожай будет еще больше...
напродавались продаваны
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Саме з цієї причини Зе вимушений буде погордится на капітуляцію за турецьким або китайским планом.

ніть!
поки план - до останнього українця!
з лопатами!
Олежан
 
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